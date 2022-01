Europarlament žiada rešpektovať podmienky zvierat počas prepravy

Brusel/Štrasburg 20. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali krajiny EÚ, aby rešpektovali dobré životné podmienky zvierat počas prepravy a uprednostnili radšej prepravu mäsa než živých zvierat určených na porážku.



Pozícia EP bola prijatá po roku o pol trvajúcom vyšetrovaní nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva EÚ v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej.



Europoslanci upozornili, že každý rok sa milióny živých zvierat cestnou, námornou, železničnou a leteckou dopravou prepravia v rámci EÚ a mimo nej na zabitie, výkrm alebo chov. Dobré podmienky počas ich prepravy by mali zabezpečiť osobitné pravidlá EÚ platné od roku 2005, čo však podľa vyšetrovania špeciálneho Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT) neplatí.



Parlamentné vyšetrovanie, ktoré sa začalo v júni 2020, dospelo k záveru, že ustanovenia EÚ v tejto oblasti nie sú vždy v členských štátoch dodržiavané a nezohľadňujú v plnej miere rôzne potreby zvierat. Medzi najzreteľnejšie porušenia patrí nedostatok priestoru, vody alebo potravín pre prepravované zvieratá, transporty zvierat, ktoré nie sú vhodné na prepravu, a preplnenie v nevhodných typoch vozidiel, ktoré neraz premávajú v extrémnych teplotách a s predĺženými časmi jazdy.



Rezolúcia, za ktorú hlasovalo 557 poslancov, 55 boli proti a 78 sa zdržalo hlasovania, vyzýva Európsku komisiu a krajiny EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie o rešpektovanie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, aktualizovali doteraz platné pravidlá a vymenovali komisára EÚ zodpovedného za dobré životné podmienky zvierat.



Podľa odporúčaní EP čas prepravy zvierat určených na porážku by nemal presiahnuť osem hodín a gravidné zvieratá v poslednom trimestri gravidity by sa nemali prepravovať dlhšie ako štyri hodiny. Neodstavené teľatá mladšie ako štyri týždne by sa vôbec nemali prepravovať, jedine medzi farmami a na vzdialenosť kratšiu ako 50 km.



Poslanci chcú, aby na dopravných prostriedkoch boli nainštalované priemyselné kamery a vnútroštátne orgány by mali schváliť prepravu zvierat len vtedy, ak sa predpovedá vonkajšia teplota medzi 5 až 30 stupňov Celzia. A v prepravných vozidlách by sa mala zaznamenávať teplota, vlhkosť a hladina čpavku.



Poslanci skritizovali, že neexistuje žiadny kontrolný systém na prepravu zvierat do krajín mimo EÚ. Požadujú preto, aby členské štáty kontrolovali všetky zásielky do krajín mimo Únie a ubezpečili sa, že zvieratá sú kŕmené a napájacie zariadenia fungujú správne a že majú dostatok priestoru. Vývoz živých zvierat by sa mal schváliť iba vtedy, ak sú splnené európske normy pre dobré životné podmienky zvierat.



Zákonodarcovia zároveň odporučili prechod na efektívnejší a etickejší systém, ktorý uprednostňuje prepravu spermy alebo embryí pred chovným dobytkom a mäso z porazených zvierat namiesto živých zvierat určených na porážku. Vyzvali eurokomisiu, aby najneskôr do roku 2023 predložila akčný plán na podporu tohto prechodu.