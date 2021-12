Europarlament žiada trestať aj rodovo podmienené kybernetické násilie

Brusel/Štrasburg 15. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v utorok v Štrasburgu na vytvorenie európskej smernice s cieľom odstrániť rodovo podmienené násilie v on-line prostredí a zabezpečiť konvergenciu nových pravidiel na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ.



Za legislatívnu iniciatívu o riešení rodovo podmieneného kybernetického násilia sa vyslovilo 513 poslancov, 122 bolo proti a 58 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci tvrdia, že v trestnom práve sú preto potrebné aj spoločná definícia rodovo podmieneného kybernetického násilia, aj celoúniovo harmonizované minimálne a maximálne tresty.



Parlament vyzval Európsku komisiu, aby kriminalizovala kybernetické násilie založené na rodovej príslušnosti a požiadal Radu EÚ (ministri členských krajín), aby rozšírila zoznam zločinov platných v Únii, čiže aby oficiálne uznala, že rodovo podmienené násilie je aj v on-line prostredí obzvlášť závažným trestným činom s cezhraničným rozmerom.



Zatiaľ neúplný zoznam činností, ktoré by mala nová legislatívna norma riešiť, podľa EP zahŕňa: kybernetické obťažovanie; kybernetické prenasledovanie; porušovanie súkromia na internete; nahrávanie a zdieľanie obrázkov sexuálneho obťažovania; kontrola alebo sledovanie na diaľku (vrátane špionážnych aplikácií); vyhrážky a podnecovanie k násiliu; sexistické a nenávistné prejavy; nabádanie k sebapoškodzovaniu; nezákonný prístup k súkromným správam alebo účtom na sociálnych médiách; porušenie zákazov komunikácie uložených súdmi a v neposlednom rade aj obchodovanie s ľuďmi.



Komisia už naznačila, že v marci 2022 navrhne zákon na boj proti násiliu páchanému na ženách, ktorý zahŕňa prevenciu, ochranu obetí a účinné stíhanie páchateľov tak v on-line, ako aj v off-line prostredí.



Táto iniciatíva EP vyplýva i zo zistení, že pandémia ochorenia COVID-19 mala za následok dramatický nárast kybernetického rodového násilia. Podľa údajov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) sedem z desiatich žien v EÚ zažilo kybernetické obťažovanie.



Europarlament v septembri tohto roku požiadal, aby sa rodovo podmienené násilie dostalo do trestných činov legislatívy EÚ. Decembrové uznesenie to isté požaduje aj pre rodovo podmienené kybernetické obťažovanie.