Europarlament žiada vypracovať európsku stratégiu v oblasti cyklistiky

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok navrhol posilniť cyklistické návyky a zelenú transformáciu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie EP o vypracovaní stratégie EÚ pre cyklistiku obhajuje jej uznanie za plnohodnotný spôsob dopravy. Okrem zlepšenia zdravia by to prinášalo menej dopravných zápch a hluku, zlepšenie kvality ovzdušia a hospodársky rast. Pôjde napríklad o budovanie špecializovaných cyklistických jazdných pruhov, parkovísk pre bicykle a nižšiu daň z pridanej hodnoty (DPH).



Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby vypracovala európsku stratégiu v oblasti cyklistiky s cieľom zdvojnásobiť do roku 2030 počet cyklokilometrov v Európe.



Nedostatok zabezpečených parkovísk a vyhradených cyklistických pruhov, ale aj nedostatočné opatrenia na zabránenie krádežiam podľa europoslancov bránia rastu cyklistiky v mestách.



V uznesení sa navrhuje, aby regionálne a miestne orgány začlenili cyklistiku, cenovo dostupné elektrické bicykle a systémy spoločného využívania bicyklov do plánov mestskej mobility. Vyzvali tiež EK, aby vyhlásila rok 2024 za Európsky rok cyklistiky.



Francúzska europoslankyňa a predsedníčka Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) Karima Delliová v správe pre médiá uviedla, že EP robí "historický krok" k uvoľneniu potenciálu cyklistiky v Európe s prínosom pre zdravie, klímu a pracovné miesta. "Cyklistický ekosystém predstavuje jeden milión pracovných miest v Európe a má potenciál dosiahnuť dva milióny do roku 2030. Chceme európsku stratégiu a uznanie odvetvia cyklistiky za kľúčového partnera európskej priemyselnej stratégie. Každý v Európe by mal mať možnosť jazdiť na bicykli vyrobenom v Európe," opísala situáciu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)