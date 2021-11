Europoslanci: Žiadna žena nesmie zomrieť kvôli protipotratovým zákonom

Brusel 11. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok, rok po rozhodnutí poľského ústavného súdu o sprísnení legislatívy upravujúcej prístup k interrupciám, vyzvali vládu Poľska, aby zrušila zákaz potratov, ktorý podľa ich názoru ohrozuje životy žien.



Europoslanci pripomenuli, že v septembri zomrela 30-ročná Poľka na otravu krvi, pretože lekári odmietli vykonať potrat, ktorý by jej zachránil život a kvôli platným legálnym obmedzeniam čakali na smrť plodu.



Uznesenie, ktoré podporilo 373 poslancov, 124 hlasovalo proti a 55 sa zdržalo hlasovania, vyzýva poľskú vládu, aby zabezpečila, že v dôsledku tohto reštriktívneho zákona už v Poľsku nezomrú žiadne ďalšie ženy.



V prijatom texte sa uvádza, že musí byť zaručený prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným interrupčným službám.



Europoslanci opäť dôrazne odsúdili rozhodnutie poľského ústavného súdu z 22. októbra 2020, ktorým sa ukladá takmer úplný zákaz potratov, čo podľa nich ohrozuje zdravie a životy žien. Vyzvali poľskú vládu, aby rýchlo a v plnej miere zaručila prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným interrupčným službám pre všetky ženy.



EP vyjadril ľútosť, že v dôsledku tejto reštriktívnej legislatívy musia poľské ženy vyhľadávať nebezpečnejšie zákroky vedúce k potratu, cestovať do zahraničia, aby podstúpili interrupcie, alebo donosiť dieťa aj proti svojej vôli, a to aj v prípadoch smrteľného poškodenia plodu.



Parlament preto vyzval ostatné členské štáty, aby efektívnejšie spolupracovali na uľahčení cezhraničného prístupu k interrupciám, napríklad aj poskytnutím prístupu poľským ženám k bezplatnému a bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva v iných národných systémoch zdravotnej starostlivosti.



Poslanci skonštatovali, že v Poľsku sa vytvára čoraz nepriateľskejšie a násilnejšie prostredie pre obhajkyne ľudských práv, a vyzvali zodpovedné poľské orgány, aby im zaručili právo verejne sa vyjadrovať bez strachu z následkov alebo hrozieb. Rovnako ostro odsúdili aj neprimerané použitie násilia voči demonštrantom zo strany orgánov činných v trestnom konaní a vyzvali poľské orgány, aby zaistili, že tí, ktorí útočia na demonštrantov, budú čeliť zodpovednosti.



S dôrazom na skutočnosť, že vlaňajší rozsudok poľského ústavného súdu je ďalším príkladom politického ovládnutia súdnictva a systémového kolapsu právneho štátu v Poľsku, europoslanci vyzvali Radu EÚ (členské štáty), aby túto otázku zahrnula do svojho vyšetrovania situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku.



Parlament pri tejto príležitosti upozornil na skutočnosť, že za posledných 10 mesiacov využilo interrupčné služby v poľských nemocniciach len 300 žien z dôvodu ohrozenia života a zdravia. Za posledný rok iniciatíva Potrat bez hraníc pomohla 34.000 ženám z Poľska dostať sa k umelému prerušeniu tehotenstva, čo je však podľa europoslancov len zlomok z celkového počtu poľských žien, ktoré potrebujú podporu, aby získali prístup k tejto službe.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)