Europarlament:Salviniho Liga sa pripoja k aliancii Patrioti pre Európu

Rím/Paríž 8. júla (TASR) - Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej a talianska strana Liga vedená Matteom Salvinim sa pripoja k vznikajúcej politickej skupine v Európskom parlamente (EP) Patrioti pre Európu. V pondelok o tom informovali agentúry ANSA a Reuters, píše TASR.



K novej aliancii sa tak pripojí 30 poslancov z RN a osem zástupcov z Ligy. Vznikne tým tretia najväčšia frakcia v europarlamente, po Európskej ľudovej strane (EPP) a stredoľavicových Socialistov a demokratov (S&D). Obe strany - RN i Liga - boli predtým členmi politickej skupiny Identita a demokracia (ID).



"Veľká skupina Patriotov, ktorá bude rozhodujúcou pre zmenu budúcnosti Európy, po dlhom úsilí ožije dnes (pondelok) v Bruseli," vyhlásil Salvini.



Vznik aliancie krajne pravicových strán Patrioti pre Európu oznámil 30. júna maďarský premiér Viktor Orbán spolu s českým expremiérom Andrejom Babišom. Prvými členmi sa stali Orbánova strana Fidesz, Babišovo hnutie ANO a Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Svoj vstup do tejto skupiny nedávno ohlásila aj španielska krajne pravicová strana Vox a portugalská Chega, holandská krajne pravicová Strana slobody (PVV). V sobotu sa k aliancii pridružila Dánska ľudová strana (DF) a po nej tiež flámska ultrapravicová strana Vlaams Belang (Flámsky záujem).



Maďarský premiér Orbán v sobotu oznámil, že členovia aliancie sa v pondelok stretnú v Bruseli. Na vznik frakcie v EP je potrebný zisk minimálne 23 poslancov, ktorí boli zvolení aspoň v siedmich členských krajinách únie. Patrioti pre Európu tak už túto podmienku splnili.



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasburgu ustanovujúce plenárne zasadanie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov a kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.