PRIESKUM: Macron má v osobe kandidátky Republikánov vážnu vyzývateľku

Paríž 8. decembra (TASR) - Kandidátka konzervatívnej strany Republikáni (LR) Valérie Pécressová by podľa jedného z prieskumov verejnej mienky postúpila do druhého kola prezidentských volieb vo Francúzsku a svojho súpera, súčasného prezidenta Emmanuela Macrona, by v ňom porazila.



Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Elabe pre spravodajský týždenník L'Express a televíziu BFM, ktorý bol vo Francúzsku zverejnený v utorok. Ide o prvý prieskum, v ktorom sa na vedúcu pozíciu prebojoval kandidát pravicovej strany, upozornila rozhlasová stanica Europe 1.



Pécressová, ktorá sa stala kandidátkou LR minulú sobotu na straníckom sneme Republikánov, by podľa prieskumu mohla v prvom kole volieb získať 20 percent voličov a prebojovať sa tak do druhého kola, z ktorého by vyšla ako víťazka nad Macronom, keďže by ju mohlo voliť 52 percent zúčastnených voličov.



Europe 1 vo svojej analýze konštatuje, že ide o prvý prieskum, ktorý ukazuje, že Emmanuel Macron môže byť porazený v druhom kole prezidentských volieb, čo "je bezprecedentné".



Prieskum odzrkadľuje aj dynamiku okolo predvolebnej kampane Valérie Pécressovej: jej nástup je veľmi rýchly, lebo ešte pred pár dňami ani jeden potenciálny kandidát z pravice nebol v takej pozícii, že by – podľa prieskumov – mohol vyhrať prezidentské voľby.



Analytici upozorňujú, že Pécressová, ktorá je predsedníčkou regionálnej rady parížskej metropolitnej oblasti Ile-de-France, bude teraz musieť ukázať, do akej miery výsledky tohto prieskumu verejnej mienky zodpovedajú realite.



Tento prieskum súčasne zásadne mení aj situáciu Emmanuela Macrona: najmä pre to, že Pécressová sa – rovnako ako on – snaží získať stredopravých voličov.



Významným faktorom bude aj to, že Pécressová je žena. Macron bol pritom zrejme viac pripravený na to, že v druhom kole volieb bude proti nemu stáť kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová, takže bude musieť korigovať svoju predvolebnú kampaň a pripraviť sa na možné nové výzvy, uzatvára Europe 1.



Emmanuel Macron zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie. V utorok počas návštevy v meste Vierzon sa v rozhovore s úzkym okruhom ľudí zveril, že "do predvolebnej kampane nevstúpi skôr než vo februári-marci".



Podľa predsedu Demokratického hnutia (MoDem) Francoisa Bayroua sa Macron pre raketový nástup Pécressovej "vôbec nemusí znepokojovať".



V rozhovore pre televíziu LCI Bayrou uviedol, že "prezidentské voľby nie sú nikdy ľahké. Vždy je to dráma". Podľa Bayroua, ktorý v prezidenstkých voľbách kandidoval trikrát, si voliči vždy vyberú kandidáta, ktorý je najerudovanejší, najrozhodnejší a najodhodlanejší na túto funkciu. Dodal, že nemá ani najmenšie pochybnosti, že takým je práve Macron.