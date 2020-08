Európe hrozia opakované viacročné horúčavy a suchá

Brusel 6. augusta (TASR) - Bezprecedentné suchá, ktoré zasiahli Európu počas letných sezón 2018 a 2019, sa pod tlakom klimatických zmien budú do konca tohto storočia opakovať častejšie, uviedla tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na štúdiu, ktorú vo štvrtok zverejnil časopis Scientific Reports.



Mimoriadne horúčavy a suchá zasiahli Európu aj v roku 2003, čo malo vážny dopad na poľnohospodárstvo. V roku 2018 sa situácia opakovala avšak s presahom až do leta 2019.



Autori štúdie na základe preskúmaných údajov siahajúcich do roku 1766 upozornili, že suchá z rokov 2018 a 2019 sú za posledných 250 rokov bezprecedentné a ich spoločný vplyv na poľnohospodárstvo je silnejší ako sucho z roku 2003. Na druhom mieste sa umiestnilo obdobie sucha z rokov 1949-1950, postihnuté územie však bolo menšie ako v súčasnosti. Podľa vedcov vlny sucha z posledných dvoch rokov zasiahli viac ako polovicu Európy - od Francúzska cez Taliansko a Nemecko až po Poľsko.



Vedci upozornili, že ak Európania neurobia nič pre zníženie emisií skleníkových plynov, je viac ako pravdepodobné, že k viacročným vlnám sucha bude v druhej polovici 21. storočia dochádzať častejšie. Suchom postihnuté poľnohospodárske oblasti v strednej Európe sa môžu zdvojnásobiť a dosiahnuť plochu takmer 40 miliónov hektárov.



Ak sa však svetu podarí výrazne znížiť emisie oxidu uhličitého, čo je jedným zo strategických cieľov Európskej únie, opakovanie viacročných horúcich a suchých sezón sa zníži o dvojnásobok.



Autori v štúdii uvádzajú, že viac rokov trvajúce suchá sú pre rastliny a plodiny veľmi problematické, lebo nemajú dosť čas na regeneráciu po horúčavách a deficite vody z prvého roku sucha. Aj preto je podľa vedcov naliehavo potrebné uznať dôležitosť týchto pretrvávajúcich udalostí a vyvinúť komplexný model na modelovanie možných rizík.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)