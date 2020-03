Európe pre obmedzenia hrozí nedostatok čerstvého ovocia a zeleniny

Londýn 28. marca (TASR) - Európe hrozí nedostatok čerstvého ovocia a zeleniny. Dodávatelia varujú, že nové zásielky budú čoraz vzácnejšie, pretože pandémia nového koronavírusu brzdí globálny pohyb produktov aj ľudí potrebných na zber plodín.



Vlády hľadajú spôsoby, ako zmierniť akýkoľvek nedostatok, vrátane „zelených pruhov“, ktoré umožnia rýchly pohyb čerstvých produktov cez hranice Európskej únie (EÚ), či náboru zberačov, a to uvoľnením cestovných pravidiel pre migrujúcich robotníkov.



Európske supermarkety tvrdia, že majú stále dostatok väčšiny produktov, ale tlaky v zásobovaní sa zvyšujú, a to aj v Afrike, ktorá je kľúčovým dodávateľom čerstvého tovaru, a tiež v rámci Európy.



Obchody už pritom čelia nákupným horúčkam, keďže zákazníci sa snažia vytvoriť si zásoby pre prípad, že nebudú môcť vychádzať z domu.



V Keni, ktorá je hlavným dodávateľom zelenej fazuľky a hrachu do Európy, poslali polovicu zamestnancov v tomto sektore domov, na povinnú dovolenku. Dôvodom sú problémy s doručením objednávok napriek tomu, že dopyt európskych maloobchodníkov stúpa.



Zásielky od iného kľúčového dodávateľa, Južnej Afriky, sú ešte komplikovanejšie, pretože aj táto krajina sa už na 21 dní uzavrela.



„Až do začiatku tohto týždňa sme na tom boli pomerne dobre, ale teraz sa situácia veľmi skomplikovala,“ povedal Hans Muylaert-Gelein, generálny riaditeľ juhoafrickej spoločnosti Fruits Unlimited, ktorá vyváža ovocie a zeleninu do Británie.



"Čoraz viac letov sa uzemňuje, takže predpokladám, že dôjde k veľkým prerušeniam dodávok," uviedol.



Tie lietadlá, ktoré ešte prepravujú tovar, zvyšujú poplatky. Ceny za kilogram niektorých plodín sa tak už strojnásobili, uviedol Hosea Machuki, vedúci Združenia exportérov čerstvých produktov v Keni, ktoré zastupuje 117 pestovateľov a vývozcov.



Dodávateľské reťazce na Západe čelia ešte väčším problémom, od nedostatku vodičov nákladných áut až po obmedzenia námornej dopravy, ktoré zasiahli hladký tok tovaru.



Dokonca aj dodávky trvanlivejších produktov, ako je citrusové ovocie, ktoré sa bežne prepravuje po mori, by tak mohli viaznuť pre nedostatok kontajnerov. Ten je spojený ešte s blokádou Číny, povedal Muylaert-Gelein.



Dopyt po pomarančoch a citrónoch, ktoré sú zdrojom vitamínu C, je pritom veľký. Rovnako ako po mrkve, kapuste a všetkom, čo je zdraviu prospešné.



Nedostatok migrujúcich pracovníkov zase ohrozuje produkciu popredných európskych dodávateľov vrátane Španielska, najväčšieho vývozcu ovocia a zeleniny v EÚ.



Španielsky región Huelva očakával približne 16.000 marockých sezónnych pracovníkov, väčšinou žien, na základe dohody medzi oboma krajinami. Mali pomáhať pri zbere jahôd a ďalšej úrody. No do zatvorenia hraníc sa tam dostala len menej ako polovica z nich.



Philippe Binard z Freshfel Europe, ktorý zastupuje európskych producentov čerstvých potravín, potvrdil, že hlavným problémom je nedostatok sezónnych pracovníkov, najmä v prípade plodín náročných na pracovnú silu, ako sú jahody a špargľa.



Binard povedal, že supermarkety sa možno budú musieť preorientovať na predaj produktov, ktoré sa dajú zbierať mechanicky.



Nedostatok migrujúcich pracovníkov v Španielsku môže ovplyvniť širokú škálu plodín vrátane paradajok, uhoriek a papriky.



V Nemecku, ktorého potravinársky sektor sa každý rok spolieha na približne 286.000 sezónnych pracovníkov, sa minister poľnohospodárstva spojil s leteckou spoločnosťou Lufthansou, aby zistil, či by ich mohla dopraviť, ak dokážu, že nie sú nakazení.



Medzi ďalšie nápady patrí dočasné predĺženie časového limitu pre sezónnych pracovníkov nad súčasných 70 dní.



Francúzsko, kde poľnohospodári potrebujú približne 200.000 sezónnych robotníkov počas obdobia zberu, vyzvalo ľudí, ktorí pre pandémiu prišli o prácu, aby pomohli pri zbere ovocia a zeleniny.



Norbert Lins, predseda výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu, vyzval Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby našli spôsoby, ako umožniť sezónnym pracovníkom určitý druh cezhraničného pohybu počas obdobia zberu, aj keď budú stále platiť cestovné obmedzenia.



Zatvorenie hraníc, ktoré má zastaviť šírenie vírusu, sťažuje aj pohyb produktov v rámci EÚ, pričom na niektorých hraničných priechodoch sa tvoria dlhé kolóny. Riešením majú byť tzv. „zelené pruhy“.



Európski maloobchodníci s potravinami pozorne sledujú situáciu. Tvrdia však, že zatiaľ majú dostatok aj čerstvých produktov.