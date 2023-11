Europol a EMCDDA: Marihuanové produkty sú silnejšie a rôznorodejšie

Lisabon 16. novembra (TASR) – Marihuanové produkty sú čoraz silnejšie a rozmanitejšie a spolupráca zločineckých skupín v tejto oblasti vytvára v Európe nové bezpečnostné hrozby. Vyplýva to z výsledkov novej analýzy, ktorú vo štvrtok spoločne zverejnili Európsky policajný úrad (Europol) a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), informuje TASR.



Odhadovaná ročná hodnota trhu s marihuanou je najmenej 11,4 miliardy eur, ide teda o najväčší európsky drogový trh. Skúsenosť s užívaním marihuanových produktov za minulý rok uvádza až 22,6 milióna dospelých vo veku 15 až 64 rokov. Úrady v roku 2021 zhabali 256 ton sušenej konopy indickej, 816 ton konopnej živice a viac než 4,3 milióna rastlín.



Väčšina sušenej marihuany zaistenej v EÚ bola zrejme vypestovaná priamo v európskom regióne. Najväčším dodávateľom je stále západ Balkánu, hoci tam došlo k istému poklesu produkcie. Niektoré konopné produkty vrátane sušených listov sa do EÚ dovážajú zo severnej Afriky, konopná živica sa naďalej najviac dováža z Maroka. Existujú však náznaky nárastu jej produkcie na území EÚ.



Najnovšie údaje poukazujú na výrazný nárast účinnej látky v konopných produktoch. Od roku 2011 do roku 2021 stúpol jej obsah v sušine o 57 percent, v konopnej živici sa za rovnaké obdobie zvýšil o takmer 200 percent.



Okrem obsahu účinnej látky rastie aj rozmanitosť konopných produktov. Trh ponúka nielen rôzne fytokanabinoidy (kanabinoidy prírodného pôvodu), ale aj syntetické a polosyntetické kanabinoidy. Dostupné sú v rôznych podobách, napríklad ako oleje, vysokoúčinné koncentráty, vapovacie produkty a potraviny.



Do nelegálneho obchodu s konope sa zapája množstvo sietí, ktoré navzájom spolupracujú, zdieľajú informácie, budujú partnerstvá a ponúkajú rôzne služby, napríklad poskytujú lode, drony a vrtuľníky pašerákom konopnej živice.



Nelegálna produkcia konope so sebou prináša aj výraznú ekologickú záťaž. Vypestovanie 500 rastlín konope môže vyžadovať 1,6 až dva milióny litrov vody ročne, uhlíková stopa rastlín pestovaných v interiéri je 16 až 100-násobne vyššia ako u rastlín pestovaných vonku.



Celosvetovo aj v niektorých krajinách EÚ prebieha diskusia o prístupe k marihuane. Päť členských štátov EÚ (Česko, Holandsko, Luxembursko, Malta a Nemecko) už zmenilo alebo plánuje zmeniť prístup k rekreačnému užívaniu tejto drogy, Švajčiarsko začiatkom roku 2023 tiež začalo testovať možnosti jej legálneho zakúpenia. Tieto zmeny zdôrazňujú potrebu ďalšieho monitorovania a analyzovania situácie, aby bolo možné plne porozumieť ich vplyvu na zdravie a bezpečnosť spoločnosti, uvádza sa v novej analýze Europolu a EMCDDA.