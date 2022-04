Rozbili pašerácku sieť, prevážala tonové balíky kokaínu do Európy

Brusel/Haag 21. apríla (TASR) - Spoločné kroky belgickej federálnej polície z Antverp, holandskej národnej polície, nemeckej regionálnej polície z Dolného Saska a nemeckej Spolkovej polície, koordinované Agentúrou EÚ na presadzovanie práva (Europol), viedli v stredu (20.4) k identifikácii a zadržaniu viacerých členov pašeráckej siete dovážajúcej veľké množstvá kokaínu z Južnej Ameriky do EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europol v správe pre médiá zdôraznil, že do operácie sa zapojil aj Paraguajský národný protidrogový sekretariát (SENAD).



Nadnárodná policajná operácia sa zamerala na európsku a juhoamerickú rozsiahlu sieť obchodníkov s drogami a praním špinavých peňazí. Prvý veľký zásah zažila táto pašerácka a zločinecká sieť ešte vo februári tohto roku, rovnako zásluhou spoločného policajného úsilia viacerých krajín.



Stredajší akčný deň spoločného policajného úsilia viedol k raziám a prehliadkam vyše 35 miest a zatknutiu 17 podozrivých osôb (piatich v Belgicku, 11 v Nemecku a troch v Holandsku). Policajti v Belgicku, Holandsku a Nemecku zabavili rôzne predmety, vrátane elektronických zariadení, dokladov, štyroch vozidiel, luxusných hodiniek a nehnuteľností ako vkladov na bankových účtov a peňažnej hotovosti v celkovej hodnote 5,5 milióna eur.



Europol pripomenul, že operačné aktivity boli vyvrcholením súbežného vyšetrovania belgických, holandských a nemeckých orgánov činných v trestnom konaní - spoločne sa zamerali na mnohotonové zásielky kokaínu prúdiace do Európy.



Samotná nadnárodná operácia sa začala ešte vo februári 2021, keď orgány činné v trestnom konaní zhabali v prístavoch v Hamburg a Antverpách celkovo 34 ton kokaínu v troch zásielkach spojených so sledovanou zločineckou sieťou. Počas vyšetrovania sa zistilo, že sledovaná zločinecká skupina mala len v priebehu niekoľkých mesiacov kapacitu na prepravu viacerých multitonových zásielok kokaínu do Európy.



Títo pašeráci mali riadiace centrum v Dubaji, odkiaľ vydávali pokyny na obchodovanie s kokaínom z vlastnej výroby v Bolívii. Logistické a zásobovacie linky boli identifikované aj v Paraguaji. Lídri zločineckej siete na riadenie veľkých zásielok kokaínu používali šifrovanú komunikáciu.



Policajným orgánom sa podarilo monitorovať veľkokapacitné obchodovanie s kokaínom v dôsledku ich vlaňajšieho úspešného nabúrania sa do šifrovanej komunikačnej platformy SKY ECC. To im pomohlo odhaliť rozsiahlu sieť komerčných spoločností vytvorených s cieľom umožniť dovoz drog z Južnej Ameriky a pranie špinavých peňazí. Kokaín smerujúci do EÚ bol väčšinou ukrytý v zásielkach banánov, kávy čo dokonca sadry.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)