Europol: Európa sa stáva centrom pre obchodovanie s kokaínom

Haag 1. júna (TASR) - Európa sa podľa analýzy Europolu stáva centrom obchodu s kokaínom. Väčšina tejto drogy dovážaná do Európy z Južnej Ameriky putuje ďalej, uviedol hovorca európskeho policajného úradu Jan Op Gen Oorth pre agentúru DPA.



Rekordné množstvá zadržaných drog sú ukazovateľom nárastu pašovania. Podľa predbežných údajov bolo vlani zadržaných najmenej 240 ton kokaínu. Droga sa najviac prepravovala cez prístavy v Belgicku, Holandsku a Španielsku, vyplýva z analýzy Europolu so sídlom v Haagu.



Pre porovnanie, v roku 2020 bolo zaistených približne 214 ton kokaínu. Zločinecké gangy čoraz častejšie využívajú aj menšie prístavy, ako je Hamburg, kde vlani colný úrad zachytil rekordné množstvo kokaínu, celkovo 19,1 tony tejto drogy.



Koľko kokaínu sa dostane do Európy, je ťažké povedať. "Predpokladáme, že len v Kolumbii sa ročne vyprodukuje 2000 ton kokaínu," uviedol Op Gen Oorth s tým, že viac než 60 percent z tohto množstva sa posiela do Európy.



Podľa Europolu sa v Európskej únii spotrebuje len zlomok tejto drogy. Podľa najnovšej správy tohto policajného úradu a Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) sa väčšina kokaínu prepravuje z EÚ do východnej Európy, Ázie a Austrálie.



Podľa analýzy Europolu sa kontroly zvýšili. "Nie sú však dostatočné vzhľadom na obrovské dodávané množstvá," povedal hovorca. A ak aj vyšetrovatelia objavia balíčky kokaínu v zásielke banánov alebo ananásov, drogové kartely to považujú len za smolu.



Ako DPA píše, z lukratívneho biznisu chce profitovať čoraz viac skupín. Väčšia konkurencia však vedie aj k väčšiemu násiliu. Extrémnym násilím je známy aj medzinárodný gang obchodníkov s drogami okolo Ridouana Taghiho. Dielom tohto gangu bola údajne aj vlaňajšia vražda kriminálneho reportéra Petra R de Vriesa v Amsterdame.