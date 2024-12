Europol informoval o výsledkoch operácie v juhovýchodnej Európe

Brusel 13. decembra (TASR) - Európsky policajný úrad (Europol) v piatok oznámil výsledky Spoločných akčných dní v juhovýchodnej Európe pod názvom JAD SEE 2024, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenska. Informuje o tom spravodajca TASR.



Operácia JAD SEE bola riadená z koordinačného centra v Sarajeve a zapojilo sa do nej 26 európskych krajín. Zamerali sa na kriminálne hrozby ako obchodovanie s ľuďmi, pašovanie migrantov, nezákonné obchodovanie s drogami a strelnými zbraňami a boj proti vysokorizikovým zločineckým sieťam.



Rozsah operácie zahŕňal fyzické adresy aj online domény, vrátane takzvaného temného webu (dark web) a sociálnych médií. Viedlo to k zatknutiu 796 osôb, spusteniu 316 nových vyšetrovaní a zhabaniu 442 zbraní.



Europol upozornil, že okrem proaktívnej účasti partnerov v regióne západného Balkánu, Moldavska, Ukrajina a Turecka bola kľúčom k úspechu cezhraničná spolupráca.



Europol operáciu podporil nasadením odborníkov s mobilnými kanceláriami, ktorí mohli porovnávať nové informácie s databázami. Partnerské krajiny ponúkli špecifickú expertízu, psovodov, expertov na odhaľovanie metód utajovania a na podvody s dokumentmi.



Operácia JAD SEE 2024 bola riadená Európskou multidisciplinárnou platformou proti hrozbám trestných činov (EMPACT), bezpečnostnou iniciatívou EÚ na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti na celom svete.



Na operácii sa zúčastnilo 16 členských štátov EÚ (Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a deväť krajín mimo EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Moldavsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina).