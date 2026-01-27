< sekcia Zahraničie
Europol: Kokaín sa do Európy pašuje čoraz sofistikovanejšie
Odborníci Europolu poukazujú na to, že kokaín je často ukrytý v priemyselných zariadeniach, strojoch alebo dokonca pod vodou na trupoch lodí.
Autor TASR
Amsterdam 27. januára (TASR) - Kokaín sa do Európy pašuje novými trasami a s takmer dokonalým maskovaním. Vyplýva to zo správy európskeho policajného úradu Europol, ktorú zverejnili v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Obchodovanie s kokaínom do Európy dosiahlo bezprecedentnú úroveň, čo je spôsobené vysokou produkciou v Latinskej Amerike a rastúcim dopytom v rámci EÚ,“ uvádza sa tiež v správe Europolu.
Podľa európskej policajnej organizácie so sídlom v Haagu začali medzinárodné drogové gangy používať nové metódy. Využívajú napríklad prekládky na otvorenom mori, polo ponorné plavidlá, rýchlostné člny, drony a sofistikované úkryty.
Odborníci Europolu poukazujú na to, že kokaín je často ukrytý v priemyselných zariadeniach, strojoch alebo dokonca pod vodou na trupoch lodí.
Gangy tiež drogy zapracúvajú priamo do potravín, plastových výrobkov či textílií. Europol to opisuje ako takmer dokonalé maskovanie. „Tieto metódy extrémne sťažujú detekciu pomocou skenerov, psov a forenzných testov,“ uvádza sa v správe.
Pašeráci využívajú aj technológie, ako sú šifrované komunikačné systémy, plavidlá bez posádky či drony v snahe uniknúť vyšetrovateľom.
Odborníci Europolu uvádzajú, že gangy čoraz častejšie na otvorenom mori prekladajú tovar na ďalšiu loď, ktorá smeruje do západnej Afriky. Odtiaľ sa kokaín potom prepravuje priamo na pevninskú Európu alebo cez Kanárske ostrovy. Zároveň čoraz zriedkavejšie cielia do veľkých prístavov, ako sú Antverpy alebo Rotterdam.
„Obchodovanie s kokaínom do Európy dosiahlo bezprecedentnú úroveň, čo je spôsobené vysokou produkciou v Latinskej Amerike a rastúcim dopytom v rámci EÚ,“ uvádza sa tiež v správe Europolu.
Podľa európskej policajnej organizácie so sídlom v Haagu začali medzinárodné drogové gangy používať nové metódy. Využívajú napríklad prekládky na otvorenom mori, polo ponorné plavidlá, rýchlostné člny, drony a sofistikované úkryty.
Odborníci Europolu poukazujú na to, že kokaín je často ukrytý v priemyselných zariadeniach, strojoch alebo dokonca pod vodou na trupoch lodí.
Gangy tiež drogy zapracúvajú priamo do potravín, plastových výrobkov či textílií. Europol to opisuje ako takmer dokonalé maskovanie. „Tieto metódy extrémne sťažujú detekciu pomocou skenerov, psov a forenzných testov,“ uvádza sa v správe.
Pašeráci využívajú aj technológie, ako sú šifrované komunikačné systémy, plavidlá bez posádky či drony v snahe uniknúť vyšetrovateľom.
Odborníci Europolu uvádzajú, že gangy čoraz častejšie na otvorenom mori prekladajú tovar na ďalšiu loď, ktorá smeruje do západnej Afriky. Odtiaľ sa kokaín potom prepravuje priamo na pevninskú Európu alebo cez Kanárske ostrovy. Zároveň čoraz zriedkavejšie cielia do veľkých prístavov, ako sú Antverpy alebo Rotterdam.