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Europol: Operácia proti podvodom s potravinami viedla k 79 zadržaniam
Medzi najčastejšie falšované či pozmeňované produkty patrili mäso, alkoholické nápoje, ovocie a zelenina.
Autor TASR
Amsterdam 25. novembra (TASR) - Medzinárodná policajná operácia zameraná na odhaľovanie podvodov v potravinárskom sektore viedla k zadržaniu 79 podozrivých a rozloženiu 18 organizovaných zločineckých skupín. Oznámila to v stredu agentúra Európskej únie pre spoluprácu orgánov presadzovania práva (Europol), uviedla agentúra DPA citovaná TASR.
Počas šesťmesačnej operácie, do ktorej sa zapojilo 57 krajín a ktorú podporili Európska komisia a Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol), zaistili potraviny v hodnote vyše 70 miliónov eur, spresnil Europol sídliaci v Haagu.
Vyšetrovatelia zaistili aj viac než pol milióna falšovaných výrobkov, takmer 230.000 litrov pančovaných nápojov a takmer 1,7 milióna kilogramov nekvalitných potravín. Medzi najčastejšie falšované či pozmeňované produkty patrili mäso, alkoholické nápoje, ovocie a zelenina.
Páchatelia podľa Europolu používali rôzne metódy podvodov: do oleja pridávali nepovolené látky a na fľaše s lacnými vínami lepili falošné etikety, aby ich mohli predávať ako drahšie značky. Potraviny po dátume spotreby, prípadne už pokazené výrobky, prebaľovali a označovali novými etiketami.
Europol varoval, že podvody týkajúce sa potravín predstavujú hrozbu pre verejné zdravie. „Falšované alebo pozmenené potraviny môžu spôsobovať ochorenia, narúšať normy bezpečnosti potravín a deformovať trh,“ uviedla agentúra vo vyhlásení.
Počas šesťmesačnej operácie, do ktorej sa zapojilo 57 krajín a ktorú podporili Európska komisia a Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol), zaistili potraviny v hodnote vyše 70 miliónov eur, spresnil Europol sídliaci v Haagu.
Vyšetrovatelia zaistili aj viac než pol milióna falšovaných výrobkov, takmer 230.000 litrov pančovaných nápojov a takmer 1,7 milióna kilogramov nekvalitných potravín. Medzi najčastejšie falšované či pozmeňované produkty patrili mäso, alkoholické nápoje, ovocie a zelenina.
Páchatelia podľa Europolu používali rôzne metódy podvodov: do oleja pridávali nepovolené látky a na fľaše s lacnými vínami lepili falošné etikety, aby ich mohli predávať ako drahšie značky. Potraviny po dátume spotreby, prípadne už pokazené výrobky, prebaľovali a označovali novými etiketami.
Europol varoval, že podvody týkajúce sa potravín predstavujú hrozbu pre verejné zdravie. „Falšované alebo pozmenené potraviny môžu spôsobovať ochorenia, narúšať normy bezpečnosti potravín a deformovať trh,“ uviedla agentúra vo vyhlásení.