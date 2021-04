Europol: Organizovaný zločin využil pandémiu, do EÚ prúdi veľa kokaínu

Haag 12. apríla (TASR) - Organizované zločinecké skupiny sa potenciálne môžu ešte roky priživovať na následkoch pandémie koronavírusu v Európe, ktorá zároveň bojuje s bezprecedentným množstvom kokaínu prúdiacim cez hranice. Uviedol to európsky policajný úrad Europol vo svojej správe organizovanom zločine zverejnenej v pondelok. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Čoraz násilnejšie zločinecké gangy sa podľa Europolu zamerajú na legitímne spoločnosti, ktoré pre pandemické opatrenia prišli o príjmy a finančnú stabilitu.



Zločinci však podľa rozsiahlej správy vypracovanej počas uplynulých štyroch rokov zároveň už teraz profitujú na testovacích a očkovacích programoch, ktorými sa európske vlády pokúšajú spomaliť šírenie koronavírusu. Úrad so sídlom v Haagu poukazuje napríklad na priekupníctvo s falošnými vakcínami či testami.



"Dlhá pandémia vyvinie veľký tlak na ekonomiky Európy a celého sveta" a predpokladaná hospodárska recesia môže mať na organizovaný zločin dlhoročný vplyv, píše sa v správe.



Do Európy navyše prúdi v súčasnosti "bezprecedentné množstvo kokaínu" z Latinskej Ameriky. Predaje tejto drogy generujú miliardové zisky a podľa Europolu zároveň financujú korupciu naprieč kontinentom.



Obchod s kokaínom "financuje kriminálne organizácie, ktoré svoje obrovské zdroje používajú na infiltráciu a podkopávanie hospodárstva, verejných inštitúcií a spoločností EÚ," priblížil Europol.



Bezpečnostné zložky zabavili v prístavoch eurobloku za ostatné štyri roky rekordné množstvá kokaínu vrátane jednej 23-tonovej zásielky, pripomína AFP.



Počas pandémie sa zvýšila miera kybernetických zločinov, pretože mnoho ľudí pracuje z domu a zároveň trávi viac času na internete. Medzi ne patria podvody sprostredkované cez internet, ako aj internetové sexuálne obťažovanie maloletých.



Kriminálnici budú pravdepodobne čoraz viac skúšať "sofistikované a rozsiahle útoky voči kritickej infraštruktúre s cieľom získať prístup k citlivým údajom a ukradnúť ich", varuje Europol v správe.



Na otázku AFP, či bezpečnostné agentúry prehrávajú v boji proti zločincom, šéfka Europolu Catherine De Bolleová uviedla, že orgány činné v trestnom konaní musia spolupracovať a prehodnotiť spôsob, akým pracujú.



"Samotné konfiškácie nestačia," dodala.