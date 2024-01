Europol: Pašovanie kokaínu do Európy bude pokračovať pre vysoký dopyt

Haag 2. januára (TASR) — V dôsledku rastúcej produkcie kokaínu v Južnej Amerike sa bude počas nasledujúcich dvoch rokov naďalej zvyšovať úsilie o pašovanie tejto drogy do Európy. V utorok to pre agentúru DPA uviedla šéfka Európskeho policajného úradu (Europol) Catherine De Bolleová.



De Bolleová podotkla, že pašovanie kokaínu nie je možné úplne zastaviť, pretože je po ňom obrovský dopyt. Zároveň poukázala na čoraz väčšie úspechy v boji proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami.



Agentúra DPA píše, že v roku 2023 bolo v Európe skonfiškovaných viac ako 300 ton kokaínu. Podľa De Bolleovej Europol ešte nikdy nemal taký dobrý prehľad o fungovaní pašovania drog ako v minulom roku. To platí o medzinárodnej distribúcii aj lokálnom predaji.



Väčšina kokaínu sa z Južnej Ameriky do Európskej únie dostane najmä cez prístavy Rotterdam a Antverpy, kde colníci čoraz častejšie nachádzajú veľké množstvá drog ukrytých v prepravných kontajneroch. V Rotterdame zhabali vlani v auguste dosiaľ najväčšie množstvo kokaínu v jednotlivej zásielke — zhruba osem ton v hodnote približne 600 miliónov eur —, ktoré sa nachádzalo v kontajneri s banánmi.



Tieto zachytené zásielky sú však podľa Europolu len zlomkom z celkového množstva prepašovaného kokaínu. Podľa De Bolleovej to však aj tak začína poškodzovať zločinecké skupiny. DPA dodáva, že gangy sa čoraz častejšie snažia získať skonfiškovaný kokaín späť a do zásielok umiestňujú sledovacie zariadenia, aby ich mohli následne vystopovať.



Vyšetrovatelia dosiahli úspech v tejto oblasti po tom, čo prelomili digitálne komunikačné kanály pašerákov. Získali prístup k informáciám gangov, ktoré sa cítili celkom sebaisto.



V súvislosti s pašovaním drog vzrástlo v roku 2023 aj násilie. "Ide o veľké peniaze a konkurencia je tvrdá," poznamenala šéfka Europolu a ako príklady uviedla útoky výbušninami v Belgicku a Holandsku, ako aj násilné delikty v Švédsku a vo Francúzsku. Europol takýto rozsah činnosti pred desiatimi rokmi nepredpokladal, dodala De Bolleová.



Europol sa v boji proti drogovej mafii začal zameriavať na toky peňazí. Predpokladá sa, že len dve percentá zisku sa skutočne odhalia a skonfiškujú. Europol odhaduje, že len v Európe zarobia pašeráci na obchodovaní s kokaínom viac ako 5,7 miliardy eur ročne.



"Gangy si nahromadili obrovský majetok," povedala De Bolleová s tým, že tiež investovali do legálnych obchodných praktík vrátane špekulácií na burze, skupovania nehnuteľností či využívania kryptomien.