Europol: Po likvidácii siete EncroChat zatkli vyše 6600 podozrivých

Paríž 27. júna (TASR) - Likvidácia globálneho šifrovaného komunikačného nástroja EncroChat, ktorý používal organizovaný zločin, mala za následok aj zatknutie viac ako 6600 podozrivých.



Na tlačovej konferencii vo francúzskom meste Lille o tom v utorok informovala Európska agentúra pre policajnú spoluprácu (Europol). Europol tam spolu s Európskou agentúrou pre justičnú spoluprácu (Eurojust) a francúzskou a holandskou prokuratúrou predstavil výsledky likvidácie šifrovanej siete EncroChat.



Agentúra AFP pripomenula, že práve v Lille sa v roku 2018 začalo vyšetrovanie celého prípadu. Predchádzala tomu lokalizácia serverov prevádzkujúcich EncroChat.



Infiltrácia sa skončila 13. júna 2020, keď ju odhalili prevádzkovatelia EncroChatu. Používatelia siete boli o nej informovaní prostredníctvom varovnej správy, pričom dostali zároveň odporučenie, aby sa svojich telefónov okamžite zbavili. Infiltráciu označili za nezákonnú a vykonanú "vládnymi subjektmi".



Prienik do komunikačnej siete EncroChat, ktorá sľubovala zločineckým skupinám absolútnu diskrétnosť a nevystopovateľnosť a ktorej servery sa nachádzali vo Francúzsku, umožnil zachytiť 115 miliónov rozhovorov od približne 60.000 používateľov.



Zachytené hovory obsahovali rozhovory o plánovaných násilných útokoch, pokusoch o vraždy, korupcii a rozsiahlych dodávkach drog.



"Telefóny EncroChat boli prezentované ako záruka dokonalej anonymity, diskrétnosti a nevystopovateľnosti používateľov," uviedol Europol.



Zariadenia mali funkcie, ktoré mali zabezpečiť automatické vymazanie správ a všetkých údajov v zariadení.



"To by používateľom umožnilo rýchlo vymazať kompromitujúce správy, napríklad v čase zatknutia políciou," uviedol Europol.



Vyšetrovania vykonané následne v Európskej únii a ďalších krajinách, ktoré požiadali o výmenu informácií, pomohli zabrániť "násilným útokom, pokusom o vraždy, korupcii a rozsiahlemu obchodovaniu s drogami".



Europol uviedol, že vďaka infiltrácii a následnej likvidácii siete EncroChat sa podarilo zabrániť "približne stovke vrážd alebo únosov, ktoré sa mohli skončiť zle," zaznelo na tlačovej konferencii.



Agentúra AFP citujúc z informácií z tlačovej konferencie doplnila, že "len v Spojenom kráľovstve bolo zmarených viac ako 200 plánov na vraždu".



Policajná operácia viedla napr. aj k identifikácii "niektorých z najhľadanejších zločincov na svete" vrátane "významného dánskeho zločinca ..., hľadaného najmä pre 17 vrážd", ktorý bol podľa francúzskej žandarmérie zatknutý v roku 2020 v Dubaji.



K dnešnému dňu bolo v rámci vyšetrovania zatknutých 6658 osôb vrátane 197 "vysoko hodnotných cieľov". Zaistené alebo zmrazené boli finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti - ide o sumu vo výške takmer 900 miliónov eur. Zhabaných bolo viac ako 100 ton kokaínu, 160 ton marihuany, 923 zbraní. Skonfiškovaných bolo aj 271 domov alebo iných nehnuteľností, uvádza Europol v tlačovej správe.



Tresty vynesené v následných konaniach dosiahli sumárne 7134 rokov odňatia slobody.