Europol dešifrovala zločineckú komunikačnú sieť

Amsterdam 2. júla (TASR) – Policajti z Holandska a Francúzska dnes oznámili, že dešifrovali komunikačnú sieť, ktorú používajú skupiny organizovaného zločinu. Tento krok umožňuje Europolu tajne sledovať zločincov pri plánovaní obchodu s drogami, predaja zbraní, atentátov a mučenia. Píše o tom agentúra AP.



Cezhraničné vyšetrovanie sa spustilo v roku 2017, keď francúzska polícia začala na dešifrovanie telefónnych komunikácií používať komunikačný nástroj EncroChat, prostredníctvom ktorého sa im podarilo získať priamy prístup k údajom používateľov.



"Bolo to, ako keby sme sedeli za tým istým stolom, kde sa zločinci spolu rozprávajú," povedala šéfka holandskej polície Jannine van den Bergová.



Holandská polícia na drogové zásahy využila viac ako 20 miliónov správ, ktoré viedli k zatknutiu vyše 100 podozrivých a zadržaniu vyše 8000 kilogramov kokaínu a 1200 kilogramov metamfetamínu.



Takisto sa im podarilo rozobrať 19 laboratórií na výrobu syntetických drog a zabaviť desiatky strelných zbraní.



Nie je to prvýkrát, čo sa holandská polícia zapojila do významnej kybernetickej operácie. V roku 2017 tamojší policajti prebrali on-line trh, kde sa správali ako administrátori a zozbierali detaily o tisíckach obchodov s drogami.