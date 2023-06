Polícia z Nemecka, Švajčiarska a Talianska zatkla 10 pašerákov zlata

Haag 16. júna (TASR) - Medzinárodná skupina vyšetrovateľov zatkla desať členov zločineckej skupiny podozrivej z pašovania zlata, cenných kovov a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. TASR o tom informuje na základe piatkovej tlačovej správy Európskeho policajného úradu Europol.



Spoločná operácia sa uskutočnila vo štvrtok ráno v Taliansku, Nemecku a Švajčiarsku a zapojilo sa do nej viac než 150 policajtov. Zatknutí prostredníctvom komplexnej schémy v rámci celej Európy údajne preprali viac než 15 miliónov eur.



Ich vyšetrovanie začalo v roku 2019 oddelenie pre boj proti organizovanému zločinu talianskej polície (karabinieri) vo Florencii v spolupráci so švajčiarskymi a nemeckými úradmi. Súčasťou zadržanej siete boli občania Talianska, Grécka, Turecka a Iránu. Na pranie špinavých peňazí prostredníctvom zložitých schém využívali schránkové spoločnosti.



Vyšetrovatelia sa zo začiatku zameriavali na Gréka, ktorý bol v kontakte s iránskym podnikateľom. Ten sa zúčastňoval na pašovaní zlata a praní špinavých peňazí v Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a Turecku.



Členovia skupiny nakupovali zlato a ďalšie cenné komodity na čiernom trhu, falšovali dokumenty a využívali kuriérov na ich zasielanie do Turecka. Vyšetrovatelia v Zürichu našli miestnosť prerobenú na nezákonnú zlievareň, kde tavili zlato s cieľom zakryť jeho nezákonný pôvod.



Na vyšetrovanie dohliadala agentúra Eurojust a Europol poskytoval informácie, uskutočňoval preverovanie a pripravoval správy.