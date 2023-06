Europol: Polícia zatkla 31 osôb pri zásahu voči 'Ndranghete

Haag 5. júna (TASR) - Talianska, belgická a nemecká polícia podnikla v pondelok zásah voči zločineckej organizácii 'Ndrangheta, počas ktorého zatkla 31 ľudí podozrivých z účasti na pašovaní drog. Oznámil to Európsky policajný úrad (Europol), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Do spoločnej akcie sa zapojilo vyše 840 policajtov, ktorý urobili 53 domových prehliadok. Pri raziách bola skonfiškovaná hotovosť a iný majetok v hodnote 3,8 milióna eur.



Zásah súvisí s vyšetrovaním aktivít mafiánskej skupiny v rokoch 2013 až 2018, ktoré viedli talianske orgány.



"Podozriví údajne naďalej využívali existujúcu a dobre vybudovanú sieť na prepravu najmä kokaínu z Južnej Ameriky do Nemecka a Talianska cez niekoľko európskych prístavov," uviedol Europol, ktorý operáciu koordinoval s Eurojustom.



Osemnásť podozrivých zatkli v Taliansku, osem v Belgicku a ďalších piatich v Nemecku, uviedol Europol sídliaci v Haagu.



Začiatkom mája Europol v súčinnosti s ôsmimi európskymi krajinami, Brazíliou a Panamou uskutočnil najväčší koordinovaný zásah proti talianskemu organizovanému zločinu. Za mrežami sa ocitlo približne 132 členov ‘Ndranghety.



Zločinecká organizácia 'Ndrangheta má korene v juhotalianskej Kalábrii. Postupom času sa stala najvplyvnejšou mafiou v Taliansku a jednou z najväčších zločineckých sietí na svete.