Europol pomohol identifikovať 90 obetí sexuálneho vykorisťovania

Brusel 25. apríla (TASR) - Policajná operácia, do ktorej sa zapojili české, fínske a maďarské orgány, viedla k identifikácii viac ako 90 obetí sexuálneho vykorisťovania v Európskej únii. Celú akciu koordinovali agentúry EÚ Europol a Eurojust, informuje spravodajca s odvolaním sa na utorňajšiu správu Policajného úradu EÚ.



Spoločná operácia, prebiehajúca počas niekoľkých dní v priebehu apríla, viedla k zadržaniu 13 členov zločineckej siete podozrivých z náboru obetí, predovšetkým z Českej republiky, a ich prepravy do Fínska a ďalších škandinávskych krajín za účelom sexuálneho vykorisťovania.



Českí členovia zločineckej siete, o ktorej sa predpokladá, že na svojej trestnej činnosti zarobila najmenej 3,3 milióna eur, pôsobili ako koordinátori. Ponúkali dievčatám rôzne služby na webových stránkach pre dospelých.



Vyšetrovanie výsledkov tejto operácie stále prebieha, celkovo bolo narátaných viac ako 400 obetí českej, maďarskej a rumunskej národnosti.



Prvé výsledky spoločnej operácie zahŕňajú 13 zatknutých podozrivých, identifikáciu 90 obetí sexuálneho vykorisťovania, razie v 10 vytypovaných domoch, zaistenie 200.000 eur v hotovosti, štyroch luxusných áut, troch bytov, 40 mobilných telefónov, štyroch počítačov, štyroch tabletov a zmrazenie ôsmich bankových účtov. Polícia pri tejto akcii zaistila aj brokovnicu a strelivo.



Väčšina zo stoviek obetí prinútených k sexuálnemu vykorisťovaniu boli inzerované ako Češky, a to bez ohľadu na ich skutočnú národnosť. Často pracovali pod extrémnym nátlakom, boli pripravované o zárobky a neustále boli pod kontrolou zločineckej siete, ktorá bola dobre organizovaná a schopná pôsobiť na diaľku z rôznych miest, najmä z ČR a Fínska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)