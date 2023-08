Europol pomohol narušiť pašovanie kokaínu cez Kanárske ostrovy

Brusel 22. augusta (TASR) - Európsky policajný úrad (Europol) v utorok potvrdil, že podporil španielsku civilnú gardu (Guardia Civil) pri rozložení zločineckej organizácie pašujúcej veľké množstvá kokaínu z Južnej Ameriky do EÚ cez Kanárske ostrovy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Do operácie sa zapojili aj orgány činné v trestnom konaní z Chorvátska, Talianska a Srbska, uviedol Europol. Ich spoločné vyšetrovanie identifikovalo rastúcu schopnosť zločineckých organizácií úzko spolupracovať a nasadzovať členov na rôzne miesta na dlhšie obdobia, aby sa umožnilo rozsiahle obchodovanie s drogami.



Vyšetrovanie sa začalo už v marci 2022 a zameralo sa na plavidlo plaviace sa pod poľskou vlajkou s dočasným kotviskom na Kanárskych ostrovoch. Podozrenia, že sa používa na prepravu kokaínu, sa potvrdili. Talianska štátna príslušníčka ako člen posádky bola napojená na taliansku ´Ndranghetu a chorvátska štátna príslušníčka bola napojená na takzvaný balkánsky kartel. Ženy nevykonávali žiadnu profesionálnu námornícku činnosť, mali vysokú životnú úroveň.



Harmonogram plavieb bol nepravidelný, aby loď nebola podozrivá až do 27. júla 2023, keď španielske úrady zistili nezvyčajnú plavbu v Atlantickom oceáne. Plavidlo vyplávalo 2. augusta a o tri dni neskôr španielske úrady počas razie odhalili na nej 700 kilogramov kokaínu. Policajti v Španielsku tiež zatkli muža z Chorvátska a srbského štátneho príslušníka pre podozrenie z koordinácie pašovania drog. Potvrdili to ich zadržané telefóny.



Europol poskytoval nepretržitú analytickú prácu, prispel k celkovej koordinácii prípadov a podporil na diaľku operácie naplánované na akčný deň.





