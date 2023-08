Europol pomohol rozbiť zločineckú skupinu. Sexuálne vykorisťovala ženy

Brusel 4. augusta (TASR) - Orgány činné v trestnom konaní z Rumunska a Británie za pomoci Európskeho policajného úradu (Europol) zatkli sedem členov organizovanej zločineckej skupiny zodpovednej za obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania. Na piatkovú správu Europolu upozornil spravodajca TASR.



Europol v správe pre médiá spresnil, že obete pochádzajúce z Rumunska boli nútené na prostitúciu a boli predmetom finančného vykorisťovania a násilia na území Spojeného kráľovstva.



V priebehu spoločnej akcie začiatkom augusta polícia zadržala rumunských štátnych príslušníkov pri viacerých simultánnych raziách vykonaných v Londýne a v meste Iaši na severe Rumunska.



Vyšetrovanie, ktoré podporil Europol a Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), odhalilo, že podozriví privážali zraniteľné ženy z Rumunska do Spojeného kráľovstva.



V dôsledku koordinovanej operácie, ktorá bola čiastočne financovaná cez Európsku multidisciplinárnu platformu proti kriminálnym hrozbám (EMPACT), bolo celkovo zachránených osem obetí sexuálneho vykorisťovania. Orgány činné v trestnom konaní zároveň zaistili množstvo zbraní, značnú hotovosť, šperky a jedno luxusné vozidlo.



Podľa správy Europolu boli obete zvyčajne naverbované v Rumunsku predtým, než boli privezené do Spojeného kráľovstva na účely sexuálneho vykorisťovania. Organizovaná zločinecká skupina prevádzkovala v Londýne agentúru eskortných služieb, prostredníctvom ktorej propagovala sexuálne služby poskytované ich obeťami.



Členovia zločineckej skupiny privádzali Rumunky ku klientom a inkasovali najmenej polovicu platby. Okrem toho obete museli platiť aj za dopravu, ubytovanie a reklamu, čím sa stali finančne závislými od obchodníkov s ľuďmi. Členovia zločineckej skupiny sa uchýlili aj k vyhrážkam a násiliu. Okrem podozrenia z nútenia žien k prostitúcii sú prevádzači vyšetrovaní aj pre pranie špinavých peňazí.



Europol podporoval vyšetrovanie tejto kauzy od samého začiatku organizovaním operačných stretnutí a zriadením virtuálneho veliteľského stanovišťa vo svojom sídle v Haagu. Počas akčného dňa Europol poskytol analytickú, ako aj operačnú podporu zapojeným policajným silám, nasadil zamestnancov s mobilnou kanceláriou do Rumunska a zúčastnil sa aj na spoločnom vyšetrovacom tíme zriadenom Eurojustom, v ktorom na prípade spolupracovali zástupcovia súdnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní z oboch krajín.