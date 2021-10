Europol: V EÚ stále dochádza k prípadom vykorisťovania ľudskej práce

Brusel 5. októbra (TASR) - V krajinách Európskej únie ešte stále dochádza k prípadom vykorisťovania ľudskej práce. Uviedol to v utorok Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, v hodnotiacej správe, ktorá sa týka policajných zásahov uskutočnených v septembri počas celoeurópskeho akčného týždňa.



Europol pripomenul, že od 9. do 16. septembra podporoval a bol súčasťou celoeurópskych koordinovaných akčných dní proti obchodovaniu s ľuďmi a pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárskom sektore. Podľa zverejnenej správy v uvedenom období identifikovali 269 možných obetí vykorisťovania.



Do operácie vedenej Francúzskom sa zapojila široká škála orgánov činných v trestnom konaní vrátane polície, imigračných úradníkov a pohraničnej stráže, inšpektorátov práce a daňových orgánov z Bulharska, Cypru, Fínska, Holandska, Lotyšska, Španielska a Talianska.



Akčné dni podporil aj Európsky orgán práce (ELA) so sídlom v Bratislave.



Na operačných a zásahových činnostiach v teréne sa zúčastnilo takmer 2050 príslušníkov viacerých vnútroštátnych orgánov.



Výsledkom akčného týždňa bolo: 12 zatknutých ľudí (osem vo Francúzsku a štyria v Španielsku), medzi ktorými boli vinohradníci či poskytovatelia služieb a sprostredkovatelia práce. Identifikovaných bolo 54 osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi (27 vo Francúzsku, 21 v Taliansku, štyria v Španielsku a dvaja v Lotyšsku) a 269 možných obetí vykorisťovania, spomedzi nich 81 sa v Európe ocitlo cez siete obchodovania s ľuďmi (134 v Taliansku, 91 vo Francúzsku, 24 v Španielsku, 17 na Cypre a traja v Lotyšsku).



Orgány činné v trestnom konaní počas uvedeného obdobia skontrolovali 704 rôznych miest, 273 vozidiel a 4014 ľudí. Akčný týždeň vyústil do otvorenia 126 nových vyšetrovaní (93 vo Francúzsku, 14 vo Fínsku, deväť v Lotyšsku, po štyri v Holandsku a Španielsku a dve v Taliansku).



Europol spresnil, že ku kontrolám došlo na pracoviskách, ktoré boli identifikované ako zraniteľnejšie z pohľadu vykorisťovania, ako sú poľnohospodárske farmy a vinice. Kontroly sa zamerali na pracovné podmienky zamestnancov.



Štátni príslušníci tretích krajín boli označení za najzraniteľnejších voči vykorisťovaniu pri sezónnych zamestnaniach, zatiaľ čo štátni príslušníci EÚ sú vykorisťovaní v agrosektore celoročne.



Akčný týždeň sa zameral aj na zločinecké siete a sprostredkovateľov zapojených do obchodovania s ľuďmi, ktorí sa špecializujú na "sprostredkovanie" zamestnávania na čiernom trhu. Len vo Francúzsku sa úradom podarilo rozbiť zločineckú sieť, ktorá obetiam a úradom spôsobila škodu vo výške najmenej päť miliónov eur.



Europol upozornil, že vykorisťovanie ľudskej práce je veľmi lukratívnou trestnou činnosťou, ktorá poškodzuje zdravie a práva obetí. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom ich pracovného vykorisťovania si vyžaduje konsolidované cezhraničné úsilie rôznych orgánov, aj preto Europol koordinoval naplánované akcie a uľahčoval výmenu informácií medzi zúčastnenými krajinami.



spravodajca TASR Jaromír Novak