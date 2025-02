Europol pri zásahu proti sieti s obsahom vytvoreným AI zatkol 25 osôb

Haag 28. februára (TASR) - V rámci vyšetrovania na internete šíreného materiálu sexuálneho zneužívania maloletých, ktorý vytvorila umelá inteligencia (AI), zadržali 25 osôb. Oznámil to v piatok európsky policajný úrad Europol, ktorý na operácii spolupracoval s orgánmi z 19 rôznych krajín vrátane Británie, Kanady i Austrálie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Podozriví patrili do zločineckej skupiny, ktorej členovia sa zaoberali šírením snímok maloletých osôb, ktoré boli plne vytvorené AI," uviedol Europol. Operáciu, ktorá dostala názov Cumberland, viedli dánske úrady.



Hlavným podozrivým je Dán, ktorý prevádzkoval online platformu, kde daný materiál šíril. Používatelia z celého sveta mohli za symbolickú sumu získať heslo na prístup k jeho platforme a zneužívanie detí sledovať. Dána zadržali ešte v novembri minulého roka.



Väčšinu z 25 osôb zadržali úrady v stredu, v najbližších týždňoch očakávajú ďalšie zatknutia. Okrem toho vykonali prehliadky 33 domov, identifikovali 273 podozrivých a zhabali 173 počítačov.



"Operácia Cumberland je jedným z prvých prípadov týkajúcich sa materiálu sexuálneho zneužívania detí vytvoreného umelou inteligenciou, čo bolo pre vyšetrovateľov mimoriadne náročné vzhľadom na chýbajúce vnútroštátne právne predpisy, ktoré by sa zaoberali týmito trestnými činmi," poznamenal Europol, ktorý ostatným úradom počas vyšetrovania poskytoval operatívnu koordináciu i spravodajské informácie.



Sexuálne zneužívanie detí online je naďalej "jedným z najhrozivejších prejavov počítačovej kriminality v Európskej únii" a patrí medzi najvyššie priority bezpečnostných zložiek, ktoré sa potykajú s čoraz väčším množstvom nelegálneho obsahu, podotkol policajný úrad.



Takéto umelo vytvorené snímky je podľa šéfky Europolu Catherine De Bolleovej možné vytvoriť tak ľahko, že to dokážu jednotlivci aj bez väčších technických znalostí. To podľa jej slov prispieva k väčšiemu výskytu materiálu, čo ďalej komplikuje prácu vyšetrovateľov pri identifikácii páchateľov alebo obetí. Vyzvala preto na vyvinutie nových vyšetrovacích metód a nástrojov.