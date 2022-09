Europol rozbil pašerákov migrantov používajúcich súkromné lietadlá

Brusel 16. septembra (TASR) - Európsky policajný úrad Europol v piatok oznámil, že medzinárodná policajná spolupráca s pomocou agentúr Európskej únie vyústila do rozbitia siete pašerákov migrantov používajúcich súkromné lietadlá.



Europol spresnil, že počas spoločného akčného dňa bolo 13. septembra zatknutých päť podozrivých a zadržané boli dve lietadlá.



Zločineckú sieť zapojenú do pašovania migrantov, do podvodov s dokladmi a do prania špinavých peňazí rozbili orgány činné v trestnom konaní z Rakúska, Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska a zo Spojených štátov za podpory Europolu a Agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).



Schéma fungovala tak, že migranti, najmä Iračania a Iránci kurdského pôvodu, nastúpili do súkromných lietadiel v Turecku s falošnými diplomatickými pasmi. Do oficiálneho cieľa cesty (zvyčajne Karibiku) sa však nikdy nedostali, lebo počas medzipristátí na rôznych európskych letiskách, vrátane Rakúska, Francúzska a Nemecka, opustili lietadlo, zbavili sa falošných pasov a požiadali o azyl lokálne úrady.



Zadržané podozrivé osoby si za prepravu účtovali až 20.000 eur za jednu pašovanú osobu.



Europol spresnil, že od októbra do decembra 2020 sa v piatich rôznych európskych krajinách uskutočnilo najmenej päť takýchto operácií a niekoľko ďalších plánov bolo pripravených.



Okrem pašovania migrantov a falšovania dokladov totožnosti je skupina organizovaného zločinu podozrivá aj z vydávania falošných šekov a podvodov voči leteckým spoločnostiam. Podozriví údajne vykonávali podvody aj v hoteloch tým, že neplatili preložené faktúry.



Podľa údajov Europolu akčný deň naplánovaný na 13. septembra viedol k piatim zatknutiam (dvom v Belgicku a trom v Taliansku), k siedmim domových prehliadkam (v Belgicku a Taliansku), k zadržaniu dvoch lietadiel a k zhabaniu hotovosti vo výške 80.000 EUR, jedného špičkového auta, viacerých elektronických zariadení a vybavenia na falšovanie dokladov totožnosti. Polícia v Taliansku zmrazila podozrivý účet vo výške 173.000 eur.



Europol podporoval túto operáciu od počiatočného štádia a pridelil špecializovaného analytika a špecialistu na podporu vnútroštátnych vyšetrovaní s cieľom identifikovať členov zločineckej siete a rozložiť ju. Po koordinačnej stránke Europol uľahčil operačnú výmenu informácií, poskytol analytickú a finančnú podporu, do Belgicka a Talianska nasadil analytikov na krížovú kontrolu operačných informácií s databázami Europolu a v deň zásahu aktivoval virtuálne veliteľské stanovište na uľahčenie výmeny informácií v reálnom čase.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)