< sekcia Zahraničie
Europol rozložil gang pašujúci Vietnamcov do Európy
Medzi zadržanými je tiež vodca siete pašerákov, ktorého na základe európskeho zatykača zaistili v Nemecku.
Autor TASR
Haag 9. apríla (TASR) — Európsky policajný úrad (Europol) vo štvrtok oznámil, že rozložil zločinecký gang pašujúci občanov Vietnamu do Európy. Ich cieľovou destináciou bola Veľká Británia, kam sa plavili na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa vyhlásenia Europolu počas koordinovaného zásahu, ktorý sa pod vedením Francúzska uskutočnil 30. marca, zatkli osem osôb. Policajti zaistili cestovné pasy, vozidlá aj hotovosť.
Medzi zadržanými je tiež vodca siete pašerákov, ktorého na základe európskeho zatykača zaistili v Nemecku. Ešte pred samotnou raziou zadržala polícia v Maďarsku ďalšieho člena vedenia gangu.
Občania Vietnamu vstupovali do schengenského priestoru cez Maďarsko s krátkodobými vízami alebo povolením na pobyt. Následne sa letecky presunuli do Francúzska, kde ich nejaký čas držali v Paríži. Odtiaľ ich prevážali na sever Francúzska a odovzdávali skupine irackých Kurdov, ktorá organizovala prepravu cez Lamanšský prieliv.
„Členovia tejto siete organizovali celú cestu vrátane logistiky, ubytovania a dopravy, pričom sa spoliehali na spolupracujúcich vodičov a sprostredkovateľov,“ uviedol Europol.
Gang mesačne prepašoval najmenej 15 migrantov, pričom za kompletnú cestu si účtoval 22.000 eur na osobu.
Tragédiou sa v októbri 2019 skončil pokus Vietnamcov dostať sa nelegálne do Európy. V anglickom meste Grays sa vtedy našiel chladiarenský náves kamióna, v ktorom sa udusilo 39 migrantov. Dvaja z nich mali len 15 rokov.
