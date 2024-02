Europol rozložil rusko-euroázijsku skupinu zameranú na pranie peňazí

Haag 21. februára (TASR) - Európski vyšetrovatelia spustili rozsiahlu operáciu zameranú proti rusko-euroázijskej zločineckej skupine na pranie špinavých peňazí. Oznámil to v stredu v holandskom Haagu Európsky policajný úrad (Europol), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



V rámci operácie polícia prehľadala asi 100 budov a zadržala štyri osoby, uviedol Europol. Prehľadaná bola napríklad budova finančnej inštitúcie na Malte, cez ktorú podľa úradov zrejme prechádzali ilegálne transakcie. Europol odhaduje, že táto maltská inštitúcia preprala asi 4,5 milióna eur pochádzajúcich z nezákonnej činnosti. Prepraté peniaze prechádzali cez sieť falošných firiem, v dôsledku čoho je takmer nemožné vypátrať ich kriminálny pôvod.



Podľa Europolu zločinci zapojení do prania špinavých peňazí operovali z lotyšskej Rigy a nemeckej metropoly Berlín. Do operácie Europolu sa zapojili úrady z Lotyšska, Nemecka, Malty, Francúzska, Estónska, Talianska a iných krajín.