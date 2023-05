Europol: Spoločné vyšetrovanie viedlo k zatknutiu 132 členov mafie

Brusel 3. mája (TASR) - Policajný úrad EÚ (Europol) v stredu uviedol, že v súčinnosti s ôsmimi európskymi krajinami, Brazíliou a Panamou, sa podarilo uskutočniť najväčší koordinovaný zásah proti talianskemu organizovanému zločinu. Polícia pri ňom zatkla 132 členov mafie ‘Ndrangheta. Informuje o tom spravodajca TASR.



V skorých ranných hodinách 3. mája orgány činné v trestnom konaní v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, Taliansku a tiež v Brazílii a Paname urobili razie na viacerých miestach a vo viacerých spoločnostiach. Do akcie bolo zapojených vyše 2770 policajtov, Europol nasadil špecialistov s mobilnými kanceláriami v Taliansku, Nemecku a Belgicku.



‘Ndrangheta je podľa Europolu zodpovedná za medzinárodné pašovanie drog z Južnej Ameriky do Európy a Austrálie, v kombinácii s praním špinavých peňazí, obchodom so strelnými zbraňami, korupciou a násilím, registráciami podvodného majetku, daňovými podvodmi a daňovými únikmi.



Vyšetrovatelia sledovali tok peňazí v rozsiahlom globálnom systéme prania špinavých peňazí s masívnymi investíciami v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Portugalsku, Argentíne, Uruguaji a Brazílii. Zločinecká skupina investovala svoje zisky do nehnuteľností, reštaurácií, hotelov, autoumyvární, supermarketov a iných komerčných aktivít.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)