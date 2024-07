Europol upozorňuje na čoraz častejšie využívanie AI v kyberzločine

Haag 22. júla (TASR) - V počítačovej kriminalite sú najčastejšie páchanými skutkami hackerské útoky, sexuálne zneužívanie maloletých a finančné podvody. Vyplýva to z analýzy trendov, ktorú v pondelok zverejnil Európsky policajný úrad (Europol). Zároveň varoval pred nárastom zneužívania umelej inteligencie na podvody. Na základe správ agentúr AFP a DPA píše TASR.



Europol, policajný úrad Európskej únie sídliaci v Haagu, varoval pred alarmujúcim nárastom kybernetickej kriminality. Podľa jeho údajov sa milióny občanov EÚ každý deň stávajú obeťami online zločinov.



Zločinci podľa nich čoraz viac útočia na malé a stredné podniky, ktoré často nemajú dostatočné nástroje na ochranu svojich dát pred útokmi, ako je napríklad ransomware (škodlivý softvér, ktorý zašifruje dáta a žiada za ich dešifrovanie výkupné).



Europol zároveň upozorňuje na pretrvávajúcu hrozbu phishingových kampaní a iných finančných podvodov, ktoré sa snažia ľudí pripraviť o peniaze. Okrem toho zaznamenali aj dramatický nárast prípadov online sexuálneho vydierania zameraného na maloleté osoby.



Europol zároveň poukazuje na čoraz častejšie využívanie umelej inteligencie v kyberzločine. Zahŕňa to vytváranie materiálov predstavujúcich sexuálne zneužívanie detí či sofistikované metódy vydierania.



Z analýzy Europolu vyplýva aj zneužívanie deepfake technológie, ktorá dokáže vytvárať realistické falošné videá a zvukové nahrávky. Zločinci napríklad takto v telefóne sfalšujú hlas osoby, aby vylákali od iných ľudí peniaze alebo sa dostali k jej prístupovým údajom do banky.