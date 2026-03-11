< sekcia Zahraničie
Europol: Úrady rozbili ilegálne siete obchodujúce s odpadom
Nelegálny obchod s odpadom sa stal globálnym problémom, ktorý funguje prostredníctvom paralelných zločineckých okruhov, uviedla španielska Občianska garda, ktorá sa podieľala na vedení operácie.
Autor TASR
Madrid 11. marca (TASR) - V rámci zásahu proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom v Európe bolo zadržaných viac ako 330 ľudí v 70 krajinách, oznámil v stredu Európsky policajný úrad (Europol). Zločinecké siete odpad údajne vyvážali do Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Tieto zločinecké siete nielenže podvodne narábajú s mestským a priemyselným odpadom, ale systematicky využívajú falšovanie dokumentov a podvody na prepravu nebezpečných materiálov, čo má negatívny vplyv na životné prostredie a ohrozuje verejné zdravie,“ uviedla.
Orgány zaistili 127.149 ton odpadu, 602 ton znečisťujúcich látok spolu so 75 tonami chemikálií na ochranu rastlín, 2,3 tony ortuti a takmer desať miliónov eur v hotovosti a na bankových účtoch. Zaistený odpad mohol podľa úradov skupinám priniesť nelegálny zisk najmenej 31 miliónov eur.
Španielska polícia aj vlani oznámila, že zadržala skupinu podozrivú z pašovania viac ako 40.000 ton nespracovaného mestského odpadu z Talianska do Španielska ročne, pripomína Reuters.
