Europol: Európske krajiny pomohli k zadržaniu 130 obchodníkov s ľuďmi

Brusel/Amsterdam 5. júla (TASR) - Policajný úrad EÚ (Europol) v utorok oznámil, že v rámci spoločného úsilia 22 európskych krajín sa podarilo zatknúť vyše 130 osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi. Informuje spravodajca TASR.



Europol vo svojej tlačovej správe spresnil, že zásahy, na ktorých sa zúčastnilo približne 22.500 príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, pomohli identifikovať vyše 100 možných obetí obchodovania s ľuďmi.



Zásahy proti obchodovaniu s ľuďmi sa uskutočnili od 6. do 13. júna a koordinovala ich Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za účasti 22 krajín spolu s medzinárodnou policajnou organizáciou Interpol.



V rámci spoločnej akcie podporovanej Europolom príslušníci zúčastnených európskych orgánov presadzovania práva a orgánov inšpekcie práce zatkli viac ako 130 zločincov a úspešne identifikovali okolo 60 nových podozrivých.



Zásahy mali podobu kontrol na európskych námorných, pozemných a vzdušných hraniciach so zameraním sa na často využívané trasy "pašerákov ľudí" do Európy. Skontrolovaných počas nich bolo 13.500 rôznych miest, 193.020 vozidiel, 970.440 osôb a 101.790 osobných dokladov.



Celkovo bolo identifikovaných viac ako 130 možných obetí obchodovania s ľuďmi, viac ako tucet z nich boli maloleté osoby. Kontroly tiež viedli k odhaleniu viac ako 220 sfalšovaných dokumentov.



Europol pripomenul, že počas zásahov orgány činné v trestnom konaní skontrolovali totožnosť viac ako 11.130 maloletých. Tí sú najzraniteľnejšou skupinou osôb, ktoré sú predmetom obchodovania s ľuďmi a zneužívania. Mnohí z nich sa stanú obeťami sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania alebo rôznych typov nútenej kriminality vrátane drobných trestných činov a obchodovania s drogami. Stávajú sa aj obeťami pracovného vykorisťovania a domáceho otroctva.



Europol v rámci tejto operácie pomáhal koordinovať operačné činnosti, uľahčoval výmenu informácií a poskytoval analytickú podporu.



Na spoločných zásahoch proti obchodovaniu s ľuďmi sa zúčastnili: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a mimo hraníc EÚ aj Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko a Ukrajina.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)