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Europol: V Európe pôsobí 731 zločineckých sietí s vyše 400.000 členmi
Europol pred dvomi rokmi predstavil prvú komplexnú štúdiu venovanú zločineckým sieťam v Európe.
Autor TASR
Amsterdam 26. júna (TASR) - Vyšetrovanie európskeho policajného úradu Europol odhalilo, že v Európe pôsobí 731 zločineckých sietí s viac ako 400.000 členmi z 118 rôznych štátov, uviedla v piatok táto agentúra EÚ vo svojej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Štúdia Europolu uvádza, že gangy často pôsobia vo viacerých štátoch, a to veľmi profesionálnym spôsobom, pričom 85 percent z nich činnosť skrýva prostredníctvom legálnych podnikov. Skupiny pôsobia v rôznych oblastiach trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami, kyberzločinu, pašovania migrantov, obchodovania s ľuďmi, podvodov či prania špinavých peňazí. Pri svojich aktivitách využívajú digitálny a technologický pokrok, globálny obchod a geopolitickú nestabilitu.
Europol pred dvomi rokmi predstavil prvú komplexnú štúdiu venovanú zločineckým sieťam v Európe. Nadväzujúca štúdia teraz ukazuje, že 76 percent z nich je nových, no Europolu sa podarilo identifikovať jadro, ktoré sa skladá zo 198 gangov. Pre porovnanie, agentúra pred dvomi rokmi zaznamenala 821 sietí.
Podľa odborníkov však pokles nemusí nevyhnutne znamenať úspech vyšetrovateľov. Ukazuje to flexibilitu zločincov a ako rýchlo sa siete reorganizujú pod tlakom policajných vyšetrovaní. Hoci zatknutie kľúčových postáv môže sieť destabilizovať, objavujú sa noví aktéri, ktorí využívajú voľné miesto vo vedení. Vyšetrovatelia sa preto musia zamerať aj na rozbitie zločineckých systémov a zaplnenie medzier v ich logistickej, finančnej a digitálnej infraštruktúre.
Štúdia Europolu uvádza, že gangy často pôsobia vo viacerých štátoch, a to veľmi profesionálnym spôsobom, pričom 85 percent z nich činnosť skrýva prostredníctvom legálnych podnikov. Skupiny pôsobia v rôznych oblastiach trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami, kyberzločinu, pašovania migrantov, obchodovania s ľuďmi, podvodov či prania špinavých peňazí. Pri svojich aktivitách využívajú digitálny a technologický pokrok, globálny obchod a geopolitickú nestabilitu.
Europol pred dvomi rokmi predstavil prvú komplexnú štúdiu venovanú zločineckým sieťam v Európe. Nadväzujúca štúdia teraz ukazuje, že 76 percent z nich je nových, no Europolu sa podarilo identifikovať jadro, ktoré sa skladá zo 198 gangov. Pre porovnanie, agentúra pred dvomi rokmi zaznamenala 821 sietí.
Podľa odborníkov však pokles nemusí nevyhnutne znamenať úspech vyšetrovateľov. Ukazuje to flexibilitu zločincov a ako rýchlo sa siete reorganizujú pod tlakom policajných vyšetrovaní. Hoci zatknutie kľúčových postáv môže sieť destabilizovať, objavujú sa noví aktéri, ktorí využívajú voľné miesto vo vedení. Vyšetrovatelia sa preto musia zamerať aj na rozbitie zločineckých systémov a zaplnenie medzier v ich logistickej, finančnej a digitálnej infraštruktúre.