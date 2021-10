Europol v rámci boja proti prevádzačstvu nemá dostatočné kompetencie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 1. októbra (TASR) - Europol, ktorý členským krajinám Európskej únie pomáha v boji s migráciou, čelí opakovaným problémom so získavaním prístupu ku všetkým relevantným databázam trestnej činnosti i s plným využívaním externých informačných zdrojov. Vyplýva zo správy, ktorú vo štvrtok predložil Európsky dvor audítorov (EDA).Europol – agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva – podporuje členské štáty eurobloku v boji proti prevádzačstvu migrantov, pričom slúži ako centrum na výmenu informácií. Audítori však zistili, že pri získavaní prístupu ku všetkým relevantným databázam trestnej činnosti a pri snahe o plné využívanie externých informačných zdrojov čelí Europol neustálym ťažkostiam.EDA preto vyzvala na zlepšenie spôsobu fungovania výmeny údajov, najmä s cieľom dosiahnuť úplnú interoperabilitu medzi databázami.upozornila Bettina Jakobsenová, členka EDA zodpovedná za túto správu. A vyjadrila nádej, že audit ovplyvní prebiehajúcu revíziu nariadenia o Europole.Podľa údajov Europolu približne 90 percent tých, ktorí nelegálne prekročia hranice EÚ, využíva pomoc prevádzačov – väčšinou zločineckých skupín, ktoré sú zapojené aj do iných oblastí trestnej činnosti.Za boj proti prevádzačstvu migrantov však zodpovedajú členské štáty, keďže Europol slúži len ako stredisko koordinácie a výmeny informácií. Hodnota tejto služby závisí vo veľkej miere od toho, ako aktívne si s Europolom jeho partneri vymieňajú informácie. Audítori zaznamenali rôznu mieru zapojenia členských štátov a niekedy i poskytovanie neúplných údajov.Europol nemôže priamo zhromažďovať a analyzovať informácie od súkromných subjektov na plnenie svojich úloh a nevyužíva dostatočne externé zdroje údajov, ako sú vízový informačný systém (VIS) či záznamy o cestujúcich (PNR). Europol má problémy aj pri výmene údajov s inými agentúrami EÚ.Audítori odporučili, aby Europol posilňoval svoju spoluprácu s agentúrou Frontex prostredníctvom vzájomnej výmeny údajov a s Eurojustom prostredníctvom nepriameho prístupu do databáz. A aby Europol pri výmene a spracovaní dát využíval aj inovačné IT procesy, ako napríklad hĺbkovú analýzu údajov a umelú inteligenciu.Hlavným právnym predpisom Európskej únie o prevádzačstve migrantov je, avšak každý členský štát používa vlastné vymedzenie toho, čo predstavuje prevádzačstvo migrantov. Europol nemá výkonné právomoci a nemôže zatýkať zločincov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)