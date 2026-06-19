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Europol v spolupráci s ČR vykonal operáciu proti teroristom
Podľa policajného úradu predstavuje ISKP a jej siete na kontinente veľkú teroristickú hrozbu.
Autor TASR
Haag 19. júna (TASR) - Európsky policajný úrad Europol v spolupráci s bezpečnostnými zložkami z ôsmich európskych krajín, vrátane Polície ČR, a s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) úspešne ukončil týždeň trvajúcu operáciu zameranú na skupinu Islamský štát - provincia Chorásán (ISKP) a jej siete v Európe. Niekoľko podozrivých osôb bolo zadržaných, informuje TASR na základe webu Europolu.
Podľa policajného úradu predstavuje ISKP a jej siete na kontinente veľkú teroristickú hrozbu.
Iniciatívu proti tejto skupine zorganizovalo Európske centrum na boj proti terorizmu (ECTC) spadajúce pod Europol. V rámci nej si vyšetrovatelia mohli vymieňať spravodajské informácie, narušiť teroristické siete a posilniť cezhraničnú spoluprácu.
Od 1. do 5. júna sa operácia zameriavala na osoby čečenského a stredoázijského pôvodu napojené na ISKP. Spolupráca vyšetrovateľov umožnila rýchlejšie zmapovanie cestovných trás tejto teroristickej skupiny vedúcich cez Európu, Južnú Ameriku a Spojené štáty.
„Táto operácia zdôrazňuje posilnené globálne partnerstvá Europolu v boji proti terorizmu a odhodlanie úradu eliminovať hrozby prostredníctvom koordinovaných akcií založených na spravodajských informáciách,“ uviedol Europol na svojom webe.
Okrem FBI a českej polície sa na operácii podieľali aj bezpečnostné zložky z Belgicka, Nemecka, Fínska, Talianska, Írska a Španielska.
Podľa policajného úradu predstavuje ISKP a jej siete na kontinente veľkú teroristickú hrozbu.
Iniciatívu proti tejto skupine zorganizovalo Európske centrum na boj proti terorizmu (ECTC) spadajúce pod Europol. V rámci nej si vyšetrovatelia mohli vymieňať spravodajské informácie, narušiť teroristické siete a posilniť cezhraničnú spoluprácu.
Od 1. do 5. júna sa operácia zameriavala na osoby čečenského a stredoázijského pôvodu napojené na ISKP. Spolupráca vyšetrovateľov umožnila rýchlejšie zmapovanie cestovných trás tejto teroristickej skupiny vedúcich cez Európu, Južnú Ameriku a Spojené štáty.
„Táto operácia zdôrazňuje posilnené globálne partnerstvá Europolu v boji proti terorizmu a odhodlanie úradu eliminovať hrozby prostredníctvom koordinovaných akcií založených na spravodajských informáciách,“ uviedol Europol na svojom webe.
Okrem FBI a českej polície sa na operácii podieľali aj bezpečnostné zložky z Belgicka, Nemecka, Fínska, Talianska, Írska a Španielska.