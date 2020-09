Europol varuje pred násilnými protestmi i aktivitami mafie

Rím 15. septembra (TASR) - Hospodárska kríza v dôsledku koronavírusovej pandémie a karanténne opatrenia vyvolali u časti obyvateľstva nespokojnosť, ktorá by mohla vyvrcholiť do násilných protestov. Varovali pred tým v utorok v Ríme účastníci zasadnutia európskeho policajného úradu Europol, informovala agentúra APA.



Čoraz väčšie rozšírenie násilníckeho správania možno konštatovať nielen v USA, ale aj v mnohých európskych štátoch, vypočuli si delegáti podujatia. Násilné činy namierené proti policajtom boli hlásené v Holandsku, vo Francúzsku a v Portugalsku, pričom sú prejavom vzrastajúceho hnevu voči inštitúciám.



Témami zasadnutia Europolu sú koronakríza, prenikanie mafie do legálneho hospodárstva, ako aj narastajúce násilie v niektorých častiach sveta.



Výkonná riaditeľka Europolu Catherine De Bolleová upozornila, že podľa poznatkov jej organizácie sa organizovaný zločin počas koronakrízy usiluje nájsť nové možnosti kriminálnych aktivít. Mafiánske organizácie majú záujem o miliardové financie uvoľňované v rámci Fondu obnovy EÚ.



Europol chce podľa svojej šéfky dôkladne preverovať, kam idú peniaze z tohto fondu, pretože kriminálne organizácie už dlhší čas zameriavajú pozornosť na tieto financie.



De Bolleová pri predstavení štúdie o možných dôsledkoch pandémie na vývoj kriminality poukázala okrem iného na hrozbu toho, že by zločinecké skupiny mohli vo väčšej miere využívať situáciu v bankovom sektore, napätú v dôsledku ekonomických protikrízových opatrení, na pranie špinavých peňazí.



Organizované skupiny podobné mafii sa pokúsia profitovať zo zhoršujúcich sa ekonomických problémov, dodala De Bolleová s tým, že príkladom môže byť "verbovanie" sociálne slabých mladistvých alebo vymáhanie výpalného a poskytovanie pôžičiek za úžernícke úroky.