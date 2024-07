Europol:Vyše 70 % kokaínu prichádza do Európy cez Antverpy a Rotterdam

Haag 3. júla (TASR) - Viac ako 70 percent kokaínu sa do Európy dostáva cez prístavy v belgických Antverpách a holandskom Rotterdame. Vyplynulo to z analýzy Europolu, podľa ktorej prísun tejto drogy do Európy narastá. Pre agentúru DPA to uviedla hovorkyňa Europolu, informuje TASR.



Podľa údajov európskeho policajného úradu sa do EÚ každoročne prepašujú nelegálne drogy v hodnote viac ako 31 miliárd eur. Na prvom mieste je marihuana v hodnote približne 12 miliárd eur, tesne za ňou nasleduje kokaín v hodnote približne 11,6 miliardy eur.



Len minulý rok zadržali v európskych prístavoch viac ako 300 ton kokaínu. V samotných Antverpách vyšetrovatelia v roku 2023 zaistili rekordných 121 ton kokaínu - o približne desať percent viac ako v predchádzajúcom roku. V Holandsku vlani zadržali približne 60 ton tejto drogy.



Podľa Europolu bezpečnostné zložky zachytávajú čoraz väčšie kontrabandy. Dosiaľ najväčší odhalili vlani v Rotterdame - v nákladnom kontajneri s banánmi sa našlo približne osem ton kokaínu v hodnote približne 600 miliónov eur.



"Obrovské zisky z pašovania kokaínu priťahujú mnohé zločinecké siete," konštatovala hovorkyňa. Podľa úradu to zároveň viedlo k nárastu násilia spojeného s drogami. Nárast počtu záchytov však podľa hovorkyne tiež svedčí o tom, že vyšetrovatelia získavajú väčší prehľad o spôsobe fungovania gangov.