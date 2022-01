Europol vypol servery služby VPNLab.net, ktorú využívali kyberzločinci

Haag 18. januára (TASR) - Európsky policajný úrad Europol v utorok oznámil, že ukončil činnosť virtuálnej privátnej siete (VPN) pod doménou VPNLab.net, ktorú využívali kyberzločinci. Informovala o tom agentúra DPA.



Europol podľa svojich vyjadrení vypol pätnásť serverov v 10 krajinách. Tie podľa tohto policajného úradu zločinci využívali pri páchaní internetových útokov. Operáciu viedli nemeckí vyšetrovatelia v Hannoveri a spolupracovali na nej aj bezpečnostné agentúry z Británie, Ukrajiny, USA a mnohých ďalších krajín.



VPNLab.net fungoval od roku 2008 a poskytoval svoje služby za v prepočte 53 eur mesačne. Služba sa dostala do hľadáčika Europolu po tom, ako vyšetrovania zistili, že internetoví zločinci túto službu okrem iných nezákonných aktivít využívali aj na distribúciu takzvaného malvéru. Ide o škodlivý softvér, ktorý obyčajne počítačové systémy poškodí alebo zablokuje, prípadne sa zmocní informácií z nich.



"Kroky podniknuté v rámci tohto vyšetrovania jasne ukazujú, že zločincom dochádzajú možnosti, ako skryť svoje stopy na internete," vyhlásil riaditeľ Európskeho centra pre boj s kybernetickým zločinom (EC3) Edvardas Sileris.



VPN je počítačová sieť, ktorá prepojí zariadenia na rôznych miestach do jednej virtuálnej počítačovej siete. Počítače či mobilné telefóny môžu byť fyzicky aj na druhom konci sveta; prostredníctvom virtuálnej privátnej siete však medzi sebou môžu komunikovať, ako keby boli na jednom mieste.



Prostredníctvom VPN sa dá zaistiť napríklad pripojenie firemných notebookov kdekoľvek na internete do vnútornej firemnej siete (intranetu). VPN sa často používa aj na zmenu geografickej polohy užívateľa, ktorý chce napríklad sledovať obsah, ktorý je v jeho krajine zablokovaný.