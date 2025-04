Europol vytvorí jednotku proti verbovaniu detí zločineckými skupinami

Haag 29. apríla (TASR) - Európsky policajný úrad (Europol) v utorok oznámil, že vytvára mnohonárodnú policajnú jednotku, ktorá bude bojovať s rastúcim problémom verbovania maloletých kriminálnymi organizáciami na páchanie násilných trestných činov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Gangy používajú kódovaný jazyk na sociálnych sieťach a četovacích aplikáciách, aby cielili na neplnoleté osoby a naverbovali ich do sveta zločinu s prísľubom vysokého finančného zisku,“ varuje Europol. Po naverbovaní gangy údajne využívajú deti na výkon rôznych „služieb“ od pašovania drog cez násilné vydieranie až po nájomné vraždy. Zapojením detí do niektorých nezákonných činností sú členovia zločineckých organizácií lepšie chránení pred zatknutím.



Policajná jednotka s názvom „GRIMM“ bude napríklad spolupracovať s technologickými firmami pre efektívnejšie odhalenie snáh o naverbovanie detí cez sociálnej siete. Jednotku povedie švédska polícia s pomocou kolegov z Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Holandska a Nórska.



„Všímajte si nenápadné príznaky, náhle zmeny správania, nové drahé veci bez vysvetlenia. Pokiaľ vaše dieťa prestane žiadať o peniaze, ale vyzerá, že má stále dostatok, nie je to nezávislosť, je to signál,“ odporučil Europol rodičom. „Nie je to o dolapení detí, je to o vrátení ich späť, predtým než ich vtiahne organizovaný zločin,“ dodal.