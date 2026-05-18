Europol zasahoval proti teroristickému obsahu
Autor TASR
Brusel 18. mája (TASR) - Dovedna 14.200 online príspevkov prepojených s iránskymi Revolučnými gardami, ktoré Európska únia (EÚ) najnovšie zaradila medzi teroristické organizácie, sa stalo terčom koordinovanej akcie proti teroristickému obsahu na internete. V pondelok o tom informoval európsky policajný úrad Europol, píše TASR.
Akcia pod vedením Jednotky EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu (EU IRU) v rámci Europolu sa zamerala na identifikáciu a narušenie online prítomnosti tejto skupiny, ktorú využívala na šírenie propagandy, nábor podporovateľov a získavanie finančných prostriedkov.
Revolučné gardy sú ústredným pilierom iránskeho vojenského aparátu a Európska únia ich oficiálne zaradila medzi teroristické organizácie 19. februára tohto roka. Toto označenie umožňuje príslušným orgánom zakročiť proti aktivitám jej členov a podporujúcich subjektov v EÚ.
Jednotka EU IRU, ktorá sídli v Európskom protiteroristickom centre (ECTC) Europolu, vyhľadáva, analyzuje a odstupuje teroristický a násilný extrémistický obsah na internete. V synchronizovaných vlnách akcií spojilo sily spolu 19 krajín s cieľom identifikovať a narušiť obsah prepojený s IRGC na internete, a to Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Ukrajina a Spojené štáty. Medzi 13. februárom a 28. aprílom tohto roka pracovali úrady v synchronizovaných fázach pod koordináciou Europolu, pričom zhromažďovali spravodajské informácie, krížovo preverovali ciele a vykonávali spoločné nahlasovania online platformám.
Obsah sa šíril prostredníctvom hlavných sociálnych sietí, ako aj streamovacích služieb, blogových platforiem a samostatných webových stránok. Propaganda bola identifikovaná v niekoľkých jazykoch vrátane arabčiny, indonézskeho jazyka, angličtiny, francúzštiny, perzštiny a španielčiny. Materiál siahal od prejavov spájajúcich naratívy o náboženskom mučeníctve s výlučne politickými odkazmi až po videá generované umelou inteligenciou, ktoré oslavovali Revolučné gardy, ako aj výzvy na pomstu za zabitie najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Vyšetrovatelia celkovo identifikovali 14.200 odkazov spojených s aktivitami IRGC. Hlavný účet Revolučných gárd na sieti X, ktorý mal viac než 150.000 sledovateľov, bol po tejto akcii v EÚ zablokovaný a tisíce ďalších odkazov na viacerých platformách boli odstránené, alebo sú v procese vyšetrovania a odstraňovania.
Teroristické siete sa stávajú flexibilnejšími a naďalej prispôsobujú svoje metódy, kvôli čomu je nepretržitá a koordinovaná akcia nevyhnutná na obmedzenie ich dosahu a vplyvu, dodal Europol.
