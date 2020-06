Europol zhabal vyše tisíc ton nelegálnych pesticídov

Haag 3. júna (TASR) - Európsky policajný úrad (Europol) v stredu oznámil, že pri zásahoch v uplynulých mesiacoch skonfiškoval v rámci celej Európy vyše tisíc ton nelegálnych pesticídov. Ide o rekordne veľké množstvo, aké by stačilo napríklad na postreky všetkej poľnohospodárskej pôdy v Nemecku, píše agentúra AFP.



Operácia s krycím názvom Silver Axe V prebiehala od januára do apríla a viedla ku konfiškácii 1346 ton nelegálnych pesticídov. Zadržali dvoch ľudí, pričom vyšetrovanie ešte stále prebieha v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Slovinsku i Švajčiarsku.



"Takéto množstvo by stačilo na postreky viac ako všetkej poľnohospodárskej pôdy v Nemecku, kde tá zaberá takmer polovicu rozlohy celej krajiny, alebo na (postreky) takmer 75 percent poľnohospodárskej pôdy vo Francúzsku či viac ako 150 percent poľnohospodárskej pôdy v Rumunsku," uvádza Europol vo vyhlásení.



Mnohé zložky zhabaných pesticídov pochádzajú z ázijských krajín, najmä Číny či Japonska, ale tiež z Mexika i USA, uviedol expert z Europolu Rien van Diesen. Dodal však, že výsledný produkt sa v súčasnosti vyrába až v Európe a to najmä pre to, aby sa výrobcom ľahšie podarilo vyhnúť sa podozrievavým colníkom či policajtom.



"Teraz vidíme, že menili taktiku. Účinnú látku do pesticídov, pripravených na použitie, vyrábajú až v európskej krajine," povedal a dodal, že predtým do Európy pašovali už hotový produkt.



Europol uviedol, že nelegálne napodobeniny pesticídov môžu poškodiť úrodu, vážne ohroziť zdravie ľudí a tiež znečistiť životné prostredie. Farmári si ich však často na postreky kupujú, lebo sú lacnejšie. Mnohé z nich sú tiež mimoriadne horľavé a dokážu sa vznietiť aj pri izbovej teplote, uviedol Van Diesen.



Dodal, že skonfiškované látky uskladnili ako chemický odpad a onedlho ich zničia.