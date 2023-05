Europol:Polícia zatkla 288 ľudí za obchodovanie s drogami na dark webe

Haag 2. mája (TASR) - Policajné zložky z deviatich krajín zatvorili nelegálne trhovisko fungujúce na tzv. dark webe a zatkli 288 ľudí podozrivých z toho, že cez tento portál kupovali alebo predávali drogy. Oznámil to v utorok Európsky policajný úrad (Europol), píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Pri raziách bolo skonfiškovaných viac ako 50,8 milióna eur (55,7 milióna dolárov) v hotovosti a virtuálnych menách, ako aj 850 kilogramov drog a 117 strelných zbraní.



Medzi zhabanými drogami bolo podľa vyhlásenia Europolu viac ako 258 kilogramov amfetamínu, 43 kilogramov kokaínu, 43 kilogramov MDMA a vyše 10 kilogramov LSD a tabletiek extázy.



Operácia s krycím menom SpecTor pozostávala z koordinovaných zásahov v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Brazílii, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch a Švajčiarsku.



"V rámci operácie koordinovanej Europolom, na ktorej sa podieľalo deväť krajín, zatvorili orgány činné v trestnom konaní nelegálne (internetové) trhovisko 'Monopoly Market' na dark webe a zatkli 288 podozrivých osôb zapojených do (tamojšieho) nákupu alebo predaja drog," uviedol Europol sídliaci v Haagu. Dodal, že viacerí zo zadržaných boli považovaní za tzv. vysoko cenené ciele.



Zásah nasledoval po úspešnej operácii nemeckej polície spred dvoch rokov, ktorej terčom bol taktiež Monopoly Market. Europol pri najnovšej operácii využil informácie poskytnuté nemeckými úradmi.



"Výsledkom bolo, že sa podarilo v Európe, Británii, Spojených štátoch aj Brazílii zatknúť 288 predajcov a kupujúcich, zapojených do desiatok tisícov predajov nelegálneho tovaru," dodal Europol.