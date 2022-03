Europoslanci a národní poslanci chystajú spoločné vyhlásenie ku CoFoE

Brusel 17. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí sú priamo zapojení do prác a pracovných skupín Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), sa v stredu v Bruseli stretli, aby pripravili spoločné vyhlásenie s poslancami národných parlamentov 27 členských krajín EÚ, rovnako zaangažovaných do CoFoE. Schválenie tohto vyhlásenia, ktoré zhodnotí stav konferencie, sa očakáva v najbližších týždňoch. Informuje o tom spravodajca TASR z Bruselu.



Europarlament má v plenárnom zhromaždení CoFoE 108-člennú delegáciu zo všetkých členských krajín eurobloku a všetkých politických frakcií vrátane nezaradených poslancov. Najväčší záujem o CoFoE prejavili európski zákonodarcovia z Nemecka (13), Francúzska a Španielska (11) a Talianska (9).



Delegácia EP na Konferencii o budúcnosti Európy sa stretla, aby prediskutovala aktuálny stav v plenárnych pracovných skupinách, návrh spoločného vyhlásenia medzi delegáciou EP a národnými parlamentmi a ďalšie pokračovanie konferencie, ktorá by sa mala skončiť 9. mája tohto roka.



Spoločné vyhlásenie oboch parlamentných delegácií na nadchádzajúcom, v poradí piatom plenárnom zasadnutí CoFoE v Štrasburgu (25. – 26. marca) pripravujú europoslanci a poslanci členských štátov pod vedením zástupcov francúzskeho Národného zhromaždenia a Senátu. Francúzsko v prvom polroku 2022 zabezpečuje rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.



Očakáva sa, že spoločné vyhlásenie bude obsahovať súbor spoločných pozícií ku kľúčovým oblastiam práce konferencie.



Europoslanci a národní poslanci sa musia dohodnúť aj ohľadom obdobia po oznámení konečných výsledkov konferencie, ktorá sa blíži k záveru. Europarlamentná delegácia už naznačila, že sa usiluje o ambiciózny výsledok konferencie pretavením odporúčaní občanov na silné legislatívne návrhy, ktoré zohľadnia najnovšie hrozby pre európsku demokraciu, mier a bezpečnosť.



Viacerí poslanci europarlamentu predložili návrh na vytvorenie Konventu pre revíziu zmlúv o fungovaní EÚ, ktorý by bol akýmsi logickým nástupcom Konferencie o budúcnosti Európy.



Plenárne zasadnutie CoFoE na najbližšom zasadnutí koncom marca začne pripravovať svoje návrhy, ktoré budú založené na odporúčaniach zozbieraných zo všetkých národných aj celoeurópskych občianskych panelov, na vstupoch získaných prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy, na výsledkoch diskusií počas predošlých plenárok a jednotlivých pracovných skupín. Odobrené návrhy, ktorými sa bude zaoberať Výkonná rada CoFoE, budú zoskupené tematicky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)