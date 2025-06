Europoslanci budú rokovať o summite NATO i Blízkom východe

Štrasburg 16. júna (TASR) - V pondelok sa v Štrasburgu začne štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci sa budú zaoberať očakávaniami od nadchádzajúceho summitu NATO v Haagu, hlasovať o aktualizácii legislatívy o trestných činoch sexuálneho zneužívania detí či rokovať o zmene priemyselnej politiky Európskej únie. Diskusie sa zamerajú aj na právny štát v členských štátoch a dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom, informuje TASR.



Schôdzu EP otvorí predsedníčka Roberta Metsolová a europoslanci si potom pripomenú 40. výročie podpísania Schengenskej dohody, ktorá položila základy pre voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol v rámci veľkej časti kontinentu.



Večer sa uskutoční aj rozprava s Európskou komisiou (EK) a Radou EÚ o situácii ukrajinských civilistov a vojnových zajatcov, ktorí sú podľa správ ľudskoprávnych organizácií držaní v Rusku a na okupovaných územiach. Rozhovory sa pravdepodobne zamerajú aj na najnovší vývoj vo vojne uprostred medzinárodného tlaku na Rusko, aby rokovalo o mierovej dohode.



V utorok budú europoslanci hovoriť a neskôr aj hlasovať o aktualizácii celoeurópskej legislatívy o trestných činoch sexuálneho zneužívania detí s cieľom zohľadniť technologický pokrok a zlepšiť podporu obetiam. EP bude rokovať aj o humanitárnej situácii v Pásme Gazy a možnej revízii dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom.



Ďalšou témou bude najnovší vývoj v procese revízie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zmeny textu navrhované Radou napríklad obsahujú, aby cestujúci dostali odškodnenie 300 eur, ak je let na krátke vzdialenosti zrušený alebo mešká aspoň štyri hodiny. Postoj EP navrhuje odškodnenie 300 – 400 eur už po trojhodinovom meškaní.



EP tiež hlasovaním pravdepodobne odobrí predĺženie dohody o cestnej doprave medzi EÚ a Ukrajinou do konca roka 2025. Dohoda z júna 2022 uľahčila prepravu životne dôležitého tovaru ako palivo a humanitárna pomoc na Ukrajinu a zároveň umožnila Kyjevu vyvážať tovary ako obilie, ruda a oceľ do EÚ a mimo nej, pripomína sa v spravodajcovi EP.



V utorkovej rozprave poslanci zhodnotia pokrok Moldavska a Čiernej Hory v procese pristúpenia k EÚ. Hlasovanie o tejto otázke sa uskutoční v stredu. Ďalšia rozprava bude zameraná na preskúmanie správy EK o právnom štáte za rok 2024, po ktorej poslanci v stredu hlasovaním tento proces uzavrú. Zhodnotia aj najnovší vývoj v členských štátoch v súvislosti s hrozbami pre európske hodnoty.



V stredu ráno bude EP diskutovať o očakávaniach od blížiaceho sa summitu NATO v Haagu. Podľa predpokladov jeho kľúčovou témou bude zvýšenie obranných výdavkov členských štátov NATO. Na programe je aj rozprava s EK o rešpektovaní európskych hodnôt v Maďarsku vzhľadom na zákaz pochodu Budapešť Pride tamojšou vládou. Poslanci tiež zhodnotia stav právneho štátu v Španielsku.



Hlasovať budú aj o tom, či by sa malo predĺžiť financovanie z Mechanizmu obnovy a odolnosti pre dokončenie kľúčových investičných projektov. Poslanci budú debatovať aj o náraste násilia v Južnom Sudáne či možných sankciách v súvislosti so situáciou v Pásme Gazy.



Zasadnutie vyvrcholí vo štvrtok hlasovaniami o sérii uznesení vrátane výziev na posilnenie odolnosti elektrických sietí EÚ, prijatia opatrení v rámci priemyselnej politiky, návrhu prvých pravidiel EÚ o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ale aj o slobode médií v Gruzínsku. Parlament bude hovoriť aj o ochrane včiel, európskom pakte o oceánoch, dôsledkoch rozširovania EÚ a pristúpeniu Británie k dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach.