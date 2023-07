Europoslanci vyjadrili obavy z nedávnej volebnej reformy v Poľsku

Brusel/Štrasburg 12. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu vyjadrili obavy z nedávnej volebnej reformy v Poľsku. Dôrazne skritizovali vytvorenie Štátnej komisie na preskúmanie ruského zasahovania do vnútornej bezpečnosti Poľska, ktorá je mediálne známa ako "lex Tusk". Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení, za ktoré zahlasovalo 472 poslancov, 136 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania, sa hodnotí najnovší vývoj v Poľsku, ktorý podľa európskych zákonodarcov poukazuje na ďalšie zhoršenie stavu európskych hodnôt v tejto členskej krajine.



Poslanci dospeli k záveru, že zmeny poľského volebného zákona prijaté pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami na jeseň 2023 a pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2024 sú "hlboko znepokojujúce". Upozornili, že môžu diskriminovať hlasujúcich zo zahraničia.



Pripomenuli tiež, že komora poľského najvyššieho súdu poverená volebnými spormi nemôže byť považovaná za nezávislý a nestranný súd.



Uznesenie EP naliehavo vyzýva poľské orgány, aby zosúladili priebeh volieb s odporúčaniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ďalšími medzinárodnými demokratickými záväzkami a normami. Poslanci vyzvali na celoplošnú volebnú pozorovateľskú misiu pre nadchádzajúce parlamentné voľby v Poľsku, zatiaľ čo prebieha hodnotenie pravidiel zo strany EÚ.



Pokiaľ ide o Štátnu komisiu na preskúmanie ruského zasahovania do vnútornej bezpečnosti Poľska od roku 2007 do roku 2022, administratívny orgán s právomocou vylúčiť jednotlivcov z verejnej funkcie, europarlament naliehavo vyzýva poľské orgány, aby zrušili zákon, ktorý sa podľa kritikov zameriava hlavne na predstaviteľov opozície vrátane bývalého premiéra Donalda Tuska, alebo aspoň na pozastavili jeho účinnosť, kým Benátska komisia nevydá naliehavé stanovisko a právne predpisy sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia.



Tusk a jeho Občianska platforma sú vo voľbách hlavným vyzývateľom súčasnej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Ak "lex Tusk" zostane v platnosti, Európska komisia by mala podľa poslancov čo najskôr začať zrýchlený právny postup pre neplnenie si povinnosti a požiadať Súdny dvor EÚ o predbežné opatrenie.



Europoslanci pri tejto príležitosti opätovne potvrdili, že právny štát sa v Poľsku v dôsledku systematických krokov vlády už niekoľko rokov zhoršuje, a to aj prostredníctvom nelegitímneho ústavného súdu a Národnej súdnej rady.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)