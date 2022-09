Europoslanci chcú, aby bola EÚ lepšie pripravená na zmenu klímy

Štrasburg 15. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali súbor odporúčaní reagujúci na zničujúce suchá, lesné požiare a iné extrémne poveternostné javy, ktoré v lete zaznamenali vo viacerých krajinách Európy. Informuje o tom spravodajca TASR zo Štrasburgu.



Za uznesenie o zvýšení úsilia EÚ v boji proti zmene klímy sa vyslovilo 469 europoslancov, 34 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania. Štvrtkové hlasovanie nadväzovalo na utorňajšiu rozpravu v pléne EP s eurokomisárom pre životné prostredie Virginijusom Sinkevičiusom a zástupcami českého predsedníctva v Rade EÚ.



EÚ by mala podľa prijatého uznesenia zintenzívniť opatrenia v oblasti zmierňovania zmeny klímy s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Tiež by mala posilniť aj opatrenia v oblasti plánov na adaptáciu.



Europoslanci od Európskej komisie žiadajú, aby navrhla komplexný, ambiciózny a právne záväzný európsky rámec pre adaptáciu na zmenu klímy s dôrazom na najzraniteľnejšie regióny EÚ. Únia by mala naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri vymedzovaní globálneho cieľa v oblasti adaptácie a mala by dohliadnuť na to, aby medzinárodné spoločenstvo dosiahlo svoje medzinárodné finančné klimatické ciele.



Vo štvrtkových odporúčaniach sa zdôrazňuje význam rozvoja a plného využívania mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Vzhľadom na čoraz častejšie klimatické katastrofy chcú europoslanci urýchliť zriadenie stálej hasičskej flotily rescEU, vrátane rozšírenia súčasnej dobrovoľnej rezervy na boj proti požiarom.



Okrem toho EÚ musí pokračovať v adaptácii svojich potravinových systémov, aby sa z dlhodobého hľadiska stali odolnejšími. Poslanci vyzvali členské krajiny, aby vytvárali rezervné zásoby strategických krmív a potravín, a aby zaviedli zavlažovacie systémy, ktoré nevyužívajú povrchové ani podzemné vody, ale skladovanú dažďovú vodu a recyklované odpadové vody, v kombinácii so znížením celkovej spotreby vody.



Ďalšie opatrenia by mali zahŕňať ciele týkajúce sa neutrality degradácie pôdy v EÚ do roku 2030 a integrovanú reakciu na lesné požiare s cieľom chrániť lesy EÚ pred ničením spôsobeným extrémnymi klimatickými javmi.



EÚ sa v júni 2021 prostredníctvom európskeho klimatického predpisu zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Únia takisto ďalej pracuje na balíku Fit for 55 v roku 2030 s cieľom splniť svoje ambície v oblasti klímy.