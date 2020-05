Europoslanci chcú začiatok Konferencie o budúcnosti Európy v septembri

Brusel 26. mája (TASR) – Konferenciu o budúcnosti Európy bude potrebné začať čo najskôr, aby sa na základe jej výsledkov mohli vykonať účinné reformy Európskej únie. Uviedli to poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre ústavné veci.



Členovia ústavnoprávneho výboru EP zdôraznili, že v dôsledku krízy spojenej s pandémiou nového koronavírusu je potreba reforiem zásadnejšia ako kedykoľvek predtým.



Na utorňajšom rokovaní výboru všetci europoslanci upozornili na nedostatky EÚ a jej členských štátov, najmä v súvislosti s koordinovanou reakciou v čase zdravotnej krízy. V tejto súvislosti spresnili, že Konferenciu o budúcnosti Európy bude potrebné začať čo najskôr, aby sa na základe jej výsledkov mohli vykonať účinné reformy.



Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá má trvať dva roky, mala byť pôvodne spustená 9. mája v Dubrovníku v rámci chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ. Koronakríza túto udalosť oneskorila, europoslanci však požadujú, aby k jej spusteniu došlo počas nadchádzajúceho nemeckého predsedníctva. Nemecko bude na čele Rady EÚ od 1. júla do 31. decembra tohto roku.



Väčšina rečníkov Výboru pre ústavné veci poukázala na to, že je potrebné, aby Rada EÚ v najbližšej budúcnosti predložila rozumnú rokovaciu pozíciu, pričom mnohí žiadajú, aby sa členské štáty Únie zaviazali vykonávať reformy založené na konferenciách, ktoré znamenajú priamy dialóg s občanmi, aj keby to znamenalo možné zmeny v Zmluve o fungovaní EÚ.



Europoslanci sa zhodli v názore, že ešte pred začiatkom letných inštitucionálnych prázdnin bude potrebné uzavrieť spoločné vyhlásenie medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou, aby sa konferencia zameraná na budúcnosť Európy mohla začať v septembri a do konca tohto roka fungovala "naplno". Podľa pozície, ktorú v januári schválilo plénum EP, by konferencia mala byť postavená na priamej účasti občanov predstavujúcich prierez celou spoločnosťou a mala by mať možnosť prispieť k určovaniu budúcej podoby a formy EÚ.