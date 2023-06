Europoslanci chcú, aby spojenci pozvali Ukrajinu do NATO

Štrasburg 15. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali spojencov zo Severoatlantickej aliancie, aby dodržali svoj záväzok voči Ukrajine a pripravili pôdu na pozvanie Ukrajiny do tejto obrannej aliancie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za uznesenie hlasovalo 425 poslancov, 38 bolo proti a 42 sa zdržalo. Europoslanci podľa neho očakávajú, že "prístupový proces sa začne po skončení vojny" a podarí sa ho čo najskôr ukončiť.



EP upozornil, že kým sa nedosiahne plné členstvo Ukrajiny v Aliancii, EÚ a jej členské štáty musia spolu so spojencami NATO a podobne zmýšľajúcimi partnermi úzko spolupracovať s Kyjevom na vytvorení dočasného rámca pre bezpečnostné záruky, ktorý by mal vzniknúť ihneď po skončení ruskej agresie. Podľa poslancov by integrácia Ukrajiny do NATO a EÚ posilnila regionálnu a globálnu bezpečnosť a väzby medzi Ukrajinou a euroatlantickou komunitou.



V uznesení ostro odsúdili, že Rusko 6. júna zničilo Kachovskú priehradu a označili to za vojnový zločin. Dôsledkom pretrhnutia priehrady boli rozsiahle záplavy, environmentálna katastrofa a ekocída na Ukrajine.



"Všetci tí, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny vrátane zničenia priehrady, budú braní na zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom," uvádza sa v uznesení EP.



Parlament okrem toho požaduje od Európskej komisie primeraný finančný balík EÚ na obnovu Ukrajiny. Podľa poslancov je dôležité prepojiť obnovu Ukrajiny s jej prípravami na vstup do EÚ a prebiehajúcimi domácimi reformami. Obnova poškodenej infraštruktúry a priemyselných kapacít by sa mala uskutočniť v súlade so zásadou "lepšia obnova" a Európskou zelenou dohodou, čo pomôže premeniť Ukrajinu na bezuhlíkový a digitálny moderný európsky sociálny štát.



EP zopakoval podporu rozhodnutiu udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ v minulom roku. Europoslanci očakávajú, že EK odporučí spustenie prístupového procesu už v tomto roku, len čo Kyjev úspešne dokončí sedem požadovaných krokov.



