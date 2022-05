EP chce aktívnejšiu úlohu EÚ pri ochrane hodnôt v Maďarsku a Poľsku

Štrasburg 5. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval Radu EÚ a Európsku komisiu na prijatie ďalších opatrení reagujúcich na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti dodržiavania hodnôt EÚ v Maďarsku a Poľsku, informuje spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 426 poslancov, 133 bolo proti a 37 sa zdržalo hlasovania, oceňuje, že francúzske predsedníctvo v Rade EÚ obnovilo proces vypočúvania predstaviteľov Maďarska a Poľska na základe článku 7 odseku 1 Zmluvy o EÚ.



Európski zákondarcovia však zároveň vyzvali členské štáty (Rada EÚ), aby preukázali odhodlanie dosiahnuť zmysluplný pokrok v oblasti ochrany európskych hodnôt. Poľa nich nerešpektovanie viacerých rozsudkov Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva zo strany Maďarska a Poľska je neprijateľné.



Vypočutia predstaviteľoch oboch členských krajín by podľa europoslancov mali byť konzistentnejšie, transparentnejšie a prísnejšie a mali by byť organizované pravidelne, štruktúrovane a otvorene.



Poslanci opätovne požiadali Radu EÚ, aby europarlament informovala v plnom rozsahu v každej fáze konania voči obom krajinám, keďže zatiaľ sa tak nedialo. Upozornili tiež na potrebu okamžitého vytvorenia mechanizmu na ochranu hodnôt EÚ a odsúdili odmietavý postoj Rady EÚ a eurokomisie začať s EP rokovania o jeho ustanovení.



Podľa uznesenia EP by mala svoj prístup zmeniť aj Európska komisia. Tá síce v apríli spustila oficiálne konanie proti Maďarsku na základe nariadenia podmieňujúceho čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, avšak nie aj proti Poľsku. Parlament v tejto súvislosti očakáva, že riešenie tejto situácie bude pre eurokomisiu prioritou.



Zákonodarcovia vyzvali eurokomisiu a Radu EÚ, aby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti neschválili národné plány obnovy Maďarska a Poľska, kým obe krajiny v plnej miere nesplnia všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a nevykonajú všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva.



spravodajca TASR Jaromír Novak