Europoslanci chcú mať právo predložiť legislatívne návrhy na úrovni EÚ

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu žiadali o právo predkladať vlastné legislatívne návrhy, čo by podľa ich stanoviska posilnilo demokratický proces v Európskej únii a obnovilo rovnováhu medzi inštitúciami EÚ. Vlastná zákonodarná iniciatíva europarlamentu patrí medzi požiadavky, ktoré predostreli európski občania v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), informuje spravodajca TASR.



Členovia europarlamentu vyzvali na reformu legislatívneho procesu pri najbližšej revízii zmlúv – procese, ktorého spustenie požadujú od členských krajín eurobloku. V tejto súvislosti upozornili, že europoslanci ako jediní priamo volení zástupcovia inštitúcií EÚ musia mať právo navrhovať právne predpisy platné pre celú Úniu.



Taktiež majú záujem rokovať o novej medziinštitucionálnej dohode s Európskou komisiou a Radou EÚ (členské krajiny), aby sa vyhli patovej situácii, keď europarlament využíva svoje súčasné právo iniciatívy v inštitucionálnych záležitostiach.



Za túto správu vo štvrtok zahlasovalo 420 poslancov, 117 bolo proti a 35 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci svoje zámery zdôvodňujú tvrdením, že Rada EÚ a Európska komisia bránia už aj tak "nedostatočným" nepriamym legislatívnym právam europarlamentu a výkonu jeho obmedzeného práva predkladať legislatívne iniciatívy.



To zahŕňa napríklad nedostatok zmysluplných opatrení zo strany Rady EÚ po aktivácii právneho postupu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) na žiadosť EP a absenciu primeranej reakcie zo strany eurokomisie vo väčšine prípadov, keď europarlament navrhol nové právne predpisy.



Medzi ďalšie príklady inštitucionálnej nerovnováhy zdôraznené v prijatej správe patrí neratifikácia poslednej reformy volebného zákona (čo je tiež jedna z požiadaviek občanov v rámci CoFoE); odmietnutie členských krajín eurobloku rokovať o práve EP na vyšetrovanie (to je v rozpore so zmluvami o EÚ) či de facto prevzatie legislatívnych práv Európskou radou v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a nedostatočná odpoveď na návrh europarlamentu na komplexný mechanizmus na ochranu hodnôt EÚ.



Spravodajca EP pre túto oblasť, portugalský europoslanec Paulo Rangel v tejto súvislosti upozornil, že súčasná inštitucionálna architektúra EÚ je "pripravená na zmenu".



"Je načase uznať, že všeobecné a globálne právo na iniciatívu pre Európsky parlament je možné, žiaduce a v súlade s ústavným úsilím urobiť EÚ demokratickejšou. Je čas konať, v neposlednom rade v súlade s návrhmi Konferencie o budúcnosti Európy. Tento moment naznačuje, že by sa mohla uskutočniť revízia zmlúv o fungovaní EÚ len na tento účel," uviedol Rangek v správe pre médiá.



Právo iniciovať legislatívu na úrovni EÚ je v súčasnosti takmer výlučne vyhradené Európskej komisii. Rada EÚ aj EP majú nepriame právo iniciatívy, keďže môžu požiadať o legislatívny návrh eurokomisiu, ktorá však nie je povinná konať. Zmluvy o EÚ priznávajú europarlamentu priame právo iniciatívy len v špecifických prípadoch, konkrétne v pravidlách jeho vlastného zloženia, voľbách do EP (eurovoľby) a povinnostiach poslancov europarlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)